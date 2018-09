La communauté de Mashteuiatsh plongée dans l’incertitude

LAC-SAINT-JEAN | La petite communauté montagnaise de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, est plongée dans l’incertitude après qu’une de leurs plus importantes entreprises, Mamu Construction, se soit placée sous la protection de la Loi sur les faillites.

Près de 140 emplois, dont plusieurs à Mashteuiatsh, sont en péril. L’entreprise a été fondée et basée il y a une dizaine d’années sur le territoire de cette communauté de près de 2000 habitants.

Mamu Construction doit 24,6 M$ à ses 324 débiteurs. Ils sont répartis à travers tout le Québec et en Ontario.

Selon la liste des créanciers, le plus grand perdant serait Inter-Cité Construction de Saguenay, qui a participé à la fondation de Mamu Construction.

Les réclamations frôlent les sept millions et demi de dollars. La compagnie doit aussi 220 000 $ à l’ensemble de ses travailleurs.

« Ce n’est pas facile, le domaine de la construction. C’est déplorable et très difficile à encaisser. Nous allons nous relever et continuer », a commenté Éric Bilodeau, président de l’entreprise Barrette et Fils d’Alma.