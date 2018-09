La flamboyante carrière d’Elton John

Le mois des légendes se poursuit. Le Québec se remet à peine du passage de Paul McCartney que c’est au tour du flamboyant Elton John de débarquer, en pleine tournée d’adieu, avec ses centaines de millions d’albums vendus, ses 58 chansons qui ont atteint le top 40 du Billboard et tous ses prix et records qui ont fait de lui une des plus grandes stars du rock. Voici, avant son arrivée chez nous, les faits marquants de la fructueuse carrière du musicien de 71 ans.

1967 | Une rencontre cruciale Y aurait-il eu Elton John sans Bernie Taupin? La star est convaincue que non. Fruit du hasard (ils ont tous deux répondu à la même petite annonce dans un magasine britannique), leur rencontre en 1967 scelle une alliance créative qui sera l’une des plus prolifiques de l’histoire du rock, aux côtés des McCartney-Lennon et Jagger-Richards. Taupin écrivait les paroles puis John composait la musique. C’est ainsi que sont nées Rocket Man, Crocodile Rock, Tiny Dancer, Candle in the Wind et des dizaines d’autres succès.

1970 | Le premier hit La carrière d’Elton John prend son envol lorsque Your Song s’empare des ondes radio des deux bords de l’Atlantique en octobre 1970. Cette chanson gardera toujours une place spéciale dans le cœur de la vedette. Il l’a même chantée en mémoire de sa maman, qui vient de mourir, lors d’un concert l’an dernier. «Je me souviens de chaque minute de la composition de cette chanson, avec Bernie, chez ma mère. Elle m’a sortie de l’ombre. Alors, merci maman!»

1973 | L’album de la consécration La décennie 1970 est particulièrement fertile pour Elton John. Il lance coup sur coup sept albums (dont une compilation) qui atteindront tous la première place du top 200 du Billboard, un fait d’armes qui n’a que peu d’équivalents. Dans le lot, on retrouve Goodbye Yellow Brick Road, l’album phare de sa discographie, dont les hits (la pièce-titre, Bennie and the Jets, Candle in the Wind, Funeral For a Friend, All The Girls Love Alice, Saturday Night’s Alright For Fighting) meublent encore aujourd’hui une grande partie de ses concerts.

1994 | Le Roi lion La même année qu’il est élu au Temple de la renommée du rock and roll, une nouvelle génération découvre Elton John quand il compose la trame sonore du film d’animation Le Roi lion. L’extrait Can You Feel The Love Tonight remporte même l’Oscar de la meilleure chanson. Le Roi lion, a dit Elton John en entrevue, a changé sa vie. «Sans ça, je n’aurais pas écrit de comédies musicales (son Billy Elliot a notamment été un grand succès sur Broadway) ni de trames sonores.»

1997 | La mort de Lady Di Quand sa grande amie la princesse Diana meurt tragiquement à Paris, Elton John veut lui rendre hommage et demande à Bernie Taupin de modifier les paroles de Candle in the Wind, originalement écrite en hommage à Marilyn Monroe. Son interprétation lors des funérailles de Lady Di, la seule et unique fois qu’il chantera cette version en public, marque les esprits. L’émouvante ballade fait tout un tabac. Le single a été écoulé à plus de 33 millions d’exemplaires, ce qui en ferait la chanson la plus vendue de tous les temps, un titre dont se réclame aussi White Christmas, de Bing Crosby.

2004 | Welcome to Fabulous Las Vegas Comme tant d’autres vedettes, de Liberace à Céline Dion, Elton John s’installe à résidence dans le désert et devient rapidement une des attractions de la capitale du jeu. Fidèle au Caesars Palace, il y présente d’abord The Red Piano, de 2004 à 2009, avant d’y retourner en 2011 avec le spectacle The Million Dollar Piano, qui a tenu l’affiche jusqu’au 17 mai 2018. Plus de 1,8 million de personnes ont assisté à ses 450 concerts à Las Vegas.

2018 | L’ultime tournée Après 50 ans dans le show-business, Elton John annonce son retrait de la vie de tournée. Mais pas avant de donner une dernière occasion à ses fans de le voir. Elton étant Elton, le projet prend une envergure démesurée. Le Farewell Yellow Brick Road Tour comprendra plus de 300 concerts répartis sur cinq continents au cours des trois prochaines années.