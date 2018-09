La Floride du chef Laurent Godbout

Son béguin pour la Floride fut tel qu’en 2007, le réputé chef Laurent Godbout, propriétaire des restaurants l’Épicier à Montréal et à Palm Beach, où vous risquez d’ailleurs de croiser de nombreuses personnalités artistiques du Québec, a décidé un jour de plier bagage pour s’installer à temps plein en Floride.

« Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures ! Si j’ai choisi la Floride, c’est que je déteste le froid. La chaleur me fait le plus grand bien et je suis convaincu que la température joue sur l’humeur », déclare celui qui habite maintenant à Wellington, dans le comté de Palm Beach, là où l’on retrouve de nombreuses fermes équestres.

Photo Marie Poupart

Quand il n’est pas derrière ses fourneaux avec sa brigade à concocter sa fameuse pieuvre, son tartare d’avocat ou ses huîtres gratinées, Laurent Godbout profite de la quiétude de Wellington ou encore des plages du John D. MacArthur Beach State Park, à North Palm Beach, en compagnie de sa conjointe et associée Véronique Deneault.

Voici quelques-unes de ses adresses favorites en Floride.

Bazaar Mar by Jose Andres at SLS Brickell

Photo Marie Poupart

Ce restaurant de Miami, spécialisé dans les poissons et fruits de mer, est à voir abso­lument. D’abord pour son look hallucinant avec ses immenses têtes de poissons munies de cornes ornant les murs. Mais surtout, parce qu’il appartient au chef espagnol Jose Andres dont la réputation n’est plus à faire. Ici, les produits sont d’une fraîcheur incomparable. Les crustacés sortent du vivier, et les poissons à peine débarqués des bateaux se retrouvent dans notre assiette. C’est un resto qui nous transporte ailleurs par son allure et sa gastronomie, et de plus, sa clientèle est très cool ! Profitez-en pour visiter le quartier de Brickell, très tendance et en pleine ébullition, avec ses nombreux hôtels, boutiques et restaurants. Jetez également un coup d’œil à la magnifique vue sur la baie de Biscayne.

The Standard Spa

Pour un bon cocktail après une journée à la plage, ne manquez pas l’hôtel The Standard Spa (auparavant Le Lido Spa Hotel), à proximité du cœur de South Beach. Son édifice datant des années 1950 vaut le coup d’œil. Et que dire de son aménagement extérieur ! Du lobby de l’hôtel, empruntez les petits chemins aménagés qui vous mèneront à l’immense piscine et à la belle terrasse avec son bar et son resto. Un lieu idéal pour se la couler douce et boire un verre en admirant le coucher de soleil et les nombreux yachts défilant sur la baie de Biscayne. Il y a bien sûr le Faena Hotel à Miami Beach qui célèbre l’art contemporain. Prenez un bon cocktail au bar et profitez-en pour admirer la sculpture du fameux mammouth qui surveille les jardins de l’hôtel.

Salty Donut

Photo Marie Poupart

À Wynwood, ce quartier réputé pour son art de la rue, il faut absolument goûter aux beignes du Salty Donut. Je n’ai pas d’autres mots pour les décrire : ils sont malades ! Les saveurs que l’on ne retrouve pas ailleurs sont uniques. De mon côté, j’ai un petit faible pour le bacon érable. Et soyez sans crainte, on ne vous servira pas des mégas beignes à l’américaine. Ils se sont gardé une petite gêne ! Et pour digérer le tout, eh bien, on en profite pour parcourir les rues colorées et vibrantes de Wynwood. Je vous conseille également de faire un saut chez Zak The Baker dans le même quartier, pour le meilleur pain en ville !

Restoration Hardware

Photo Marie Poupart

Cette chaîne populaire offre des meubles et des accessoires de décoration. Le magasin a récemment déménagé en plein centre du boulevard Okeechobee, à West Palm Beach. L’intérieur est grandiose et plusieurs des meubles sont de véritables œuvres d’art. Le plaisir est aussi de se rendre sur l’impressionnante terrasse du quatrième étage pour profiter de la vue sur les environs. On déguste une bonne salade ou un lobster roll dans un décor à l’abondante verdure, avec d’immenses chandeliers et de jolies fontaines.

On peut également se détendre sur de confortables divans, tout à fait agréable au soleil couchant !

International Polo Club’s Sunday Brunch

L’un de nos petits plaisirs est le brunch du dimanche pendant le match de polo de l’International Polo Club Palm Beach, à Wellington. Le brunch est excellent, et de plus, il est accompagné d’une bouteille de champagne Veuve Cliquot. Les gens sont chics, les femmes portent de grands chapeaux, et c’est très agréable de regarder le match de polo tout en savourant ce brunch d’exception !

