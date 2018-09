La grande marche du FRAPRU prend fin

QUÉBEC | La grande marche De villes en villages pour le droit au logement du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) arrive à destination. Les marcheurs partiront du quartier Cap-Rouge, à Québec, samedi matin, pour prendre la direction de l’Assemblée nationale afin de sensibiliser une dernière fois les citoyens au droit au logement.

«Près d'un locataire du Québec sur cinq a des besoins impérieux de logement parce que son loyer est trop cher, parce que son logement est trop petit, non adapté à ses besoins ou encore insalubre», s'était exclamée Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU lors de l’étape montréalaise, il y a deux semaines.

L’arrivée à la veille des élections n’est pas un hasard. Le regroupement se désole que les principaux partis politiques qui pourraient remporter le scrutin lundi continuent d'ignorer ce qu'il qualifie de crise permanente du logement.

Pourtant, «les planètes sont alignées. Le fédéral annonce des investissements dans le logement comme on n'en a pas vu depuis plus d'une décennie et Québec engrange des surplus budgétaires importants, a indiqué Véronique Laflamme, à Montréal. Il ne manque que la volonté politique.

Le FRAPRU réclame la construction de 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans, l'amélioration du programme AccèsLogis et des investissements supplémentaires de 30 millions $ dans le soutien communautaire. Il demande aussi une reconnaissance formelle du droit au logement dans un code provincial du logement et un contrôle obligatoire des loyers.

Parties d’Ottawa le 2 septembre dernier, une centaine de personnes ont parcouru les 550 kilomètres qui séparent la capitale fédérale à la capitale nationale. Elles étaient rejointes, à chaque étape, par d’autres militants du droit au logement.

La marche a traversé plusieurs régions du Québec, soit l’Outaouais, les Laurentides, Laval, Montréal, la Montérégie, Lanaudière et l’ouest de la région de Québec. Une cinquantaine de municipalités ont été visitées.