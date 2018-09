La grande noirceur

À moins d’un miracle, ce n’est pas le printemps prochain que le Canadien ramènera la coupe Stanley à Montréal. Il y aura donc 26 ans que le précieux trophée n’aura pas déambulé dans les rues de la métropole.

Vingt-six ans ! Ce sera le double de ce qui fut pendant longtemps la pire léthargie du Canadien. Une disette qui s’était étirée de 1931 à 1944 et au cours de laquelle le Tricolore était passé à un cheveu de déménager à Cleveland.

En avril 1944, deux nouveaux venus avaient grandement contribué au retour du prestigieux saladier d’argent au Forum : le gardien Bill Durnan et Maurice Richard, qui disputait une première saison complète dans la LNH.

Et si on se fie à celles-ci, il se pourrait bien que le Tricolore et ses partisans doivent manger leur pain noir pendant encore plusieurs saisons.