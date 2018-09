La richesse du brun

Partout où l’on regardait dans les derniers mois, il était question du rose « millenium », du jaune « Gen-Z », du « ultraviolet » et de sa teinte plus douce, le lilas. Mais puisque les tendances sont une histoire de balancier, la nouvelle teinte qui fait de l’ombre aux couleurs punchées puise son inspiration de la terre. Souvent boudé et considéré comme une couleur « vieillotte », le brun se multiplie sous des nuances de chocolat, de café au lait, de rouille, de tabac ou de cannelle. Le moment ne pouvait être plus opportun alors que l’on s’apprête à passer en mode automnal.

Photo Wenn

Pensez au cuir, comme l’a fait Zendaya Coleman, vêtue d’une création August Getty Atelier.

Photo Wenn

Joel Edgerton et Edgar Ramirez ont tous les deux craqué pour le complet en velours côtelé de Brunello Cucinelli. Les comédiens ont cependant choisi un stylisme différent : un chandail en blocs de couleurs pour l’un et une chemise en denim pour l’autre.

Photo Wenn

Photo Wenn

Intégrez le brun dans votre garde-robe sous la forme d’un imprimé. Au TIFF, Isabelle Huppert incarnait l’esprit des années 70 dans cet ensemble Chloe à motif cachemire.

Photo Alberto E. Rodriguez

Le joueur de basketball Kyrie Irving a eu la bonne idée de finir son look noir avec un blouson de daim whiskey Ferragamo. C’est l’élément clé de sa tenue.

Photo Wenn

À la vue de cette tenue de Leighton Meester, on réalise que le motif à pois n’est pas uniquement réservé aux beaux jours alors que Zimmerman les choisit sur fond cognac.

Photo Wenn

Chris Pine a coordonné sa veste tabac COS à une chemise, un pantalon et des chaussures bleu marine. Un bon choix de combinaison !

Photo Kevin Mazur

Rihanna adopte le brun sous la trame de la transparence, de sa mini robe Dolce & Gabbana au dévoilement de sa collection de lingerie Savage X Fenty à sa tenue plus costumée Y/Project.

Photo Ben Rosser

Photo Steven Ferdman

Chez Givenchy, le brun aux reflets minéraux passe du bronze au cuivre et illumine le teint d’Emma Stone.

Photo Astrid Stawiarz

Jouez avec les textures comme le propose la designer Sally Lapointe : satin, tricot et fourrure. Pour rehausser sa silhouette cannelle, Olivia Culpo a choisi un rouge à lèvres rouge et un vernis blanc.

Photo Wenn

Le courant utilitaire se conjugue bien dans les nuances de bruns. Pour assister au défilé Versace, Sabrina Carpenter avait opté pour une robe mordorée assortie à un béret, une ceinture marron, des bottes blanches et un mini sac ivoire.

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Aux Prix Gémeaux, Mario Tessier nous projetait dans les célébrations de fin d’année dans ce smoking Hugo Boss acajou.

Photo Wenn

Le jeune acteur Noah Schnapp a choisi une cravate rouille aux détails rétro comme touche finale à son complet Fendi.