La violence en héritage

Ce sera dans un contexte très intimiste que l’auteur et comédien Mohsen El Gharbi livrera un solo sur sa vie personnelle au Théâtre Prospero dans les prochains jours. Habité par la peur d’avoir hérité de la violence de son père, il a entrepris des recherches qui l’ont mené vers la lumière d’une arrière-grand-mère rayonnante d’amour.

Mohsen El Gharbi qui a déjà livré quelques solos, dont la pièce Le dernier rôle, en 2014, où il interprétait un tueur de masse, a voulu poursuivre sa quête sur la violence. C’est avec sa dernière création, Omi Mouna, qu’il y est parvenu, pièce qui a d’ailleurs été présentée l’année dernière au Nouveau-­Brunswick, ainsi qu’en périphérie de Montréal. Lui, qui a grandi en Belgique avant de s’installer au Québec, est né d’une mère belge et d’un père tunisien. Son enfance a été difficile. « Mon père était violent et j’ai été battu », confie le comédien Mohsen El Gharbi, que l’on a suivi l’année dernière dans le film Après coup. Mohsen avait peur d’avoir hérité de la brutalité de son père et de devenir violent à son tour envers son enfant. « Cette pièce, c’est mon histoire », affirme-t-il.

Il a d’abord voulu rencontrer en Tunisie son arrière-grand-mère, qu’il connaissait à peine, et produire un film, mais il a finalement modifié son concept en cours de route pour en faire un monologue qui lui servira de pièce de théâtre. Basé sur le récit de son arrière-grand-mère, un scénario se dessine, écrit à partir des confidences de celle-ci.

Son héroïne

Et c’est nulle autre que son arrière-grand-mère, Mouna, qui est devenue son héroïne dans cette histoire de violence et qui porte le nom de sa pièce. « J’ai appris, à ma grande surprise, que mon arrière-grand-mère a aussi été victime de violence, confie Mohsen. Son mari la battait, il était un être tyrannique et elle a été martyrisée. »

Rien n’a été facile pour cette dame qui a été mariée alors qu’elle n’était qu’une enfant de 12 ans. « Elle était dans la vingtaine lorsque son mari est décédé et elle n’a jamais voulu se remarier par la suite », fait remarquer le comédien. Sans doute, une manière pour elle de se protéger de la violence des hommes. Néanmoins, Mohsen a été renversé par son histoire, d’autant plus qu’elle est rayonnante et inspire le bonheur. « Elle est la preuve que l’on n’a pas à transmettre la violence », souligne l’auteur. Néanmoins, Mohsen s’interroge à savoir pourquoi certaines personnes victimes de violence deviennent des monstres, voire des tueurs, tandis que d’autres demeurent intouchables.

Sur fond humoristique

Bien que le sujet soit des plus graves, la pièce se joue sur fond humoristique, au point de qualifier sa pièce de tragi-comique. Sur scène, il interprétera une multitude de personnages.

« Ce n’est pas une pièce violente et je ne suis pas dans la barbarie, précise-t-il. Il y a beaucoup d’humour et même de la poésie. Je compte sur l’imagination des spectateurs pour comprendre les moments difficiles sans avoir à entrer dans les détails. »

Omi Mouna

♦ Auteur, metteur en scène et interprétation : Mohsen El Gharbi

♦ Du 2 au 20 octobre

♦ Au Théâtre Prospero