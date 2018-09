Laissée seule sans suivi

Une handicapée qui a des idées suicidaires dénonce avoir été laissée seule chez elle sans suivi pendant une semaine, après avoir attendu 23 heures à l’urgence de Saint-Jérôme pour obtenir de l’aide.

Claudine Fauteux, 27 ans, doit finalement avoir un rendez-vous chez le psychiatre à l’hôpital de Saint-Jérôme, aujourd’hui, après des appels du Journal.

Mais avant l’appel, hier, la jeune femme qui souffre d’anxiété était au bout du rouleau et se sentait complètement abandonnée. En sanglots et cherchant son souffle, elle a confié au Journal qu’elle était rendue à se demander « si elle devait [se] faire mal » pour obtenir de l’aide psychiatrique.

Pas trop attendre

« Ils attendent que je sois vraiment rendue à terre, mais ce n’est pas là que je veux me rendre », dit-elle.

Née avec une paralysie cérébrale, Mme Fauteux ne peut pas marcher et peut seulement utiliser son bras gauche. La jeune femme, qui vit seule depuis l’âge de 16 ans, prend des médicaments antidépresseurs pour son anxiété.

Elle explique avoir perdu son médecin de famille du CLSC, qui est retourné en France. Elle dit être de plus en plus anxieuse et déprimée depuis quelques semaines, notamment en raison des difficultés qu’elle rencontre depuis son retour aux études.

Elle était si inquiète qu’elle avait demandé à une amie de partir avec tous les couteaux de son appartement.

Mme Fauteux se demandait si sa prescription devrait être changée. À une clinique sans rendez-vous, elle dit s’être fait répondre d’aller à l’hôpital, car ce serait à un psychiatre de l’évaluer.

23 heures à l’urgence

Le Journal l’a d’abord rencontrée la semaine dernière à l’urgence de Saint-Jérôme. Elle venait d’attendre 23 heures avant de voir un urgentologue.

Épuisée, elle était toutefois soulagée, puisqu’on lui assurait qu’un psychiatre l’appellerait dans les jours suivants.

Même si elle avait répété à trois reprises au triage qu’elle avait des pensées suicidaires, elle se serait fait dire que son cas n’était pas urgent, car elle n’avait pas de « plan » pour passer à l’acte.

Elle a donc dit avoir attendu sur son fauteuil roulant toute une journée et toute une nuit pour finalement se faire répondre de rentrer chez elle.

Mais elle gardait l’espoir que son appel à l’aide avait été entendu.

« Finalement, c’était juste de belles paroles pour passer au prochain », déplore-t-elle.

Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, la porte-parole Thaïs Dubé a répondu par courriel qu’elle ne pouvait pas commenter un cas spécifique.

« Toutefois, nous prendrons les mesures nécessaires pour faire la lumière sur cette situation et apporter les correctifs nécessaires s’il y a lieu », a-t-elle écrit, alors que des employés téléphonaient à Mme Fauteux pour lui donner un rendez-vous.

La santé mentale peu abordée pendant la campagne

Les problèmes d’accès à des soins de santé mentale sont les grands oubliés de la campagne électorale, déplorent des organismes d’aide aux malades.

« [Ce qu’a vécu Claudine Fauteux à Saint-Jérôme], c’est une histoire d’horreur qui révèle les défaillances du système en santé mentale [...] Mais on ne sent pas de volonté politique pour que ça devienne une priorité », déplore Charles Rice, président du Réseau communautaire en santé mentale (COSME).

Son regroupement d’organismes réclame notamment que les dépenses en santé mentale augmentent de 250 millions $ par an. Elles passeraient ainsi de 6 à 8 % du budget en santé.

Problèmes criants

« Il y a des problèmes d’accès qui restent criants partout au Québec », constate pour sa part le professeur émérite à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, André-Pierre Contandriopoulos.

Avec d’autres chercheurs, il vient de publier ce mois-ci un portrait de l’accessibilité aux soins de santé au Québec dans 22 Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Québec.

L’étude conclut que l’accès aux services psychosociaux et de santé mentale est parmi les pires, surtout si les problèmes sont complexes et nécessitent une consultation en psychiatrie.

« Je-m’en-foutisme »

Interpellé au sujet des 23 heures d’attente à l’urgence et la semaine sans suivi de Claudine Fauteux à Saint-Jérôme, le président du Conseil de la protection des malades, Paul Brunet, ne mâche pas ses mots.

« Cette situation-là me répugne [...] quelle honte ! » lance-t-il sans détour.

Celui qui lutte depuis de nombreuses années pour les patients y voit un triste « je-m’en-foutisme ».

Il se désole lui aussi de l’absence de la santé mentale dans la campagne électorale, déplorant que les promesses des partis en santé ne feront rien pour rendre notre société « plus généreuse, plus compatissante ».

