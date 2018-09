L'Alliance des gens veut permettre aux conservateurs de diriger le Nouveau-Brunswick

FREDERICTON | L'imbroglio politique dans lequel est plongé le Nouveau-Brunswick depuis l'élection générale de lundi dernier pourrait bien connaître un dénouement grâce à l'Alliance des gens, un tiers parti qui souhaite appuyer les progressistes-conservateurs.

Lundi dernier, les conservateurs ont remporté 22 sièges dans la province, contre 21 pour les libéraux, les deux partis échouant ainsi à atteindre le seuil de la majorité fixé à 25 sièges. Cependant, les libéraux ont largement remporté le vote populaire avec près de six points d'avance sur leurs rivaux.

Depuis, le premier ministre libéral sortant Brian Gallant et le chef conservateur Blaine Higgs ont tous deux revendiqué la victoire et affirmé qu'ils comptent former le gouvernement, plongeant la province dans l'incertitude.

Une alliance avec l'Alliance?

Kris Austin, le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qui a remporté la victoire dans trois circonscriptions, a cependant annoncé vendredi qu'il compte appuyer les progressistes-conservateurs. Le parti a précisé, par communiqué, avoir fait part de ses intentions à la lieutenante-gouverneure.

«M. Austin a indiqué à son Honneur qu'il a rencontré Blaine Higgs et qu'il a accepté de fournir de la stabilité à un gouvernement minoritaire progressiste-conservateur pendant 18 mois», peut-on lire dans le communiqué.

Le chef conservateur a toutefois démenti s'être entendu avec M. Austin. «Nous n'avons pas de coalition ou d'entente. Nous avons eu une conversation téléphonique hier (jeudi) pour la première fois depuis l'élection», a soutenu Blaine Higgs lors d'une conférence de presse tenue vendredi.

Verts et libéraux?

De son côté, le chef libéral Brian Gallant a appelé les électeurs de Blaine Higgs à rejeter une éventuelle entente. «J'appelle ces gens, que je crois être de vrais progressistes-conservateurs, à faire savoir qu'un accord entre Blaine Higgs et Kris Austin pour former le gouvernement est quelque chose qu'ils ne peuvent appuyer», a lancé M. Gallant lors d'un point de presse.

Les libéraux s'activent pour tenter de nouer une entente avec le Parti vert du Nouveau-Brunswick, qui a remporté trois sièges lors de l'élection. Le chef de ce parti, David Coon, a toutefois fermé la porte à une éventuelle coalition pour le moment.

Brian Gallant a promis de convoquer les 49 députés du Nouveau-Brunswick à l'Assemblée législative d'ici le 23 octobre. Il espère réunir les appuis nécessaires pour se maintenir au pouvoir avant cette date.