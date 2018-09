Le manque de relève coûte cher

Les coûts économiques engendrés par la fermeture d’entreprises par manque de relève sont astronomiques. Selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le manque de relève créera la perte de 79 000 à 140 000 emplois au Québec, entre 2014 et 2023.

Ces chiffres font craindre le pire pour notre économie, affirment plusieurs acteurs du milieu.

« Le Québec est une économie de PME, mais c’est aussi les régions. L’importance des entreprises dans les régions à retenir des bassins de travailleurs est très grande », exprime Maripier Tremblay, professeure agrégée du département de management de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.

Selon Martine Hébert, vice-présidente principale de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), il faut maintenir le dynamisme des régions en conservant des entreprises fortes et en santé.

« On a intérêt à maintenir nos entreprises en vie, car le dynamisme économique repose souvent sur leurs épaules », dit-elle.

Un enjeu préoccupant

Pour le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Stéphane Forget, l’enjeu de la relève entrepreneuriale est préoccupant.

« Il y a de plus en plus de propriétaires d’entreprise qui réfléchissent à leur avenir. »

Malheureusement, « entre l’intérêt des gens pour devenir entrepreneur et le fait qu’ils posent le geste, il y a moins d’appétit au Québec par rapport à l’Ontario », affirme-t-il.

Dans le milieu des affaires, on entend dire souvent qu’il est plus facile de vendre une PME à des étrangers plutôt qu’à ses enfants. Malgré certains assouplissements au niveau fiscal du côté du gouvernement provincial, c’est encore vrai, ajoute M. Forget, puisque le fédéral n’a toujours pas emboîté le pas.

« Les considérations fiscales ne devraient toutefois pas influencer la prise de décision quand vient le temps de choisir ses successeurs, car c’est cela qui arrive actuellement », a poursuivi M. Forget.

Parmi les pistes de solutions avancées par la FCCQ, il est impératif de mieux soutenir l’entrepreneuriat en développant une culture économique valorisant la prise de risques.

« On a encore des efforts à faire pour valoriser l’entrepreneuriat chez nos jeunes pour leur donner le goût de partir en affaires ou d’acquérir une entreprise », explique Mme Hébert.

VAGUE DE TRANSFERTS D’ENTREPRISE EN VUE

Un sondage effectué par la Banque de développement du Canada en 2017 révèle que 41 % des entrepreneurs prévoient quitter leur entreprise d’ici 5 ans sans en acquérir une autre. En 2000, c’était le cas d’un entrepreneur sur trois.

(Source : BDC)

DES VENDEURS DISCRETS

Depuis la mise sur pied du Centre de transfert d’entreprise du Québec, en 2015, près de 5000 repreneurs potentiels se sont inscrits à la base de données contre 500 dirigeants d’entreprise. Plusieurs cédants hésitent à s’afficher publiquement par peur de nuire à leurs chances de vendre.

SURVIVRE À LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Les entreprises familiales représentaient les deux tiers des entreprises dans le monde, en 2006, selon le Family Firm Institute. Dans un contexte économique où un nombre important d’entre elles changent de mains, le transfert familial est un défi de taille. Selon l’auteur américain Raméz Baassiri, moins de 30 % des entreprises familiales survivent à la seconde génération.

(Source : HEC Montréal et Interrupted Entrepreneurship : Embracing Change in the Family Business)

Ce que les partis proposent

« Un gouvernement de la CAQ va poser des gestes forts pour développer l’économie québécoise et stimuler l’entrepreneuriat. La relève entrepreneuriale est évidemment un enjeu au cœur des préoccupations de la CAQ. »

- Coalition avenir Québec (CAQ)

« Le Parti québécois a présenté 16 engagements touchant directement les PME. Un gouvernement du Parti québécois va porter une attention particulière pour faciliter le rachat d’une entreprise par les employés ou les membres de la famille. Le gouvernement doit continuer de perfectionner les mécanismes qui permettent aux enfants de poursuivre l’œuvre de leurs parents. »

- Parti québéquois (PQ)

« L’entrepreneuriat constitue une priorité et l’un des piliers de notre vision du développement économique. Nous avons déjà mis en place plusieurs mesures afin de favoriser le transfert d’entreprise. [...] Nous continuerons de soutenir la relève entrepreneuriale. »

- Parti libéral du Québec (PLQ)

« QS rétablira des conseils régionaux de développement (CRD) où siégeront des membres des conseils municipaux locaux, des citoyennes et citoyens ainsi que des personnes de la société civile. Chaque CRD sera doté d’un fonds de développement économique qu’il pourra investir, selon les priorités locales, dans des entreprises qui redynamiseront le tissu social et économique de la région. »

- Québec solidaire (QS)