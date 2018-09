Le mot d’ordre: patience!

La prochaine saison du Canadien soulève tellement de questions qu’il faudra attendre encore quelques semaines, quelques mois et peut-être quelques années avant de connaître les réponses. Il faudra de la patience avant de voir l’organisation atteindre les objectifs fixés. De la patience, et aussi de la clairvoyance.

Difficile de répondre par l’affirmative quand des marqueurs pouvant franchir le cap des 30 buts ont quitté pour l’Arizona et Las Vegas. Qui pourra compenser les départs d’Alex Galchenyuk et

L’attaque est-elle plus redoutable ? Non. Donc, ce sont les jeunes qui devront relancer la concession.

Victor Mete et Noah Juulsen appartiennent au groupe. Jonathan Drouin et Max Domi auront des responsabilités accrues. Phillip Danault doit connaître une bonne saison. Brendan Gallagher est un leader. Et il y a Carey Price et Shea Weber, deux vétérans de très haut niveau. Mais avant tout, il faudra garder à l’œil Jesperi Kotkaniemi, qui a fait bonne impression en démontrant de très belles qualités. Nick Suzuki, un marqueur de 100 points dans la Ligue de hockey de l’Ontario, l’an dernier, et Ryan Poehling, qui devrait connaître une saison à la hauteur des attentes dans le hockey universitaire américain.