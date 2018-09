Le week-end culturel de... Sonia Benezra

Quel est le prochain livre que vous comptez lire ?

Photo courtoisie L’autobiographie de Samantha Fox qui est une grande amie et c’est elle-même qui me l’a offert en cadeau en prenant un café. Intitulée Forever, elle y retrace son parcours. C’est une femme exceptionnelle qui a vécu des moments difficiles au cours de sa vie. Parfois, on croit connaître quelqu’un, mais lorsqu’on découvre sa vie personnelle, on apprend autre chose. J’ai très hâte de plonger dans son livre, c’est quelqu’un que j’aime beaucoup.

Quel est votre récent coup de cœur cinématographique ?

Photo courtoisie J’ai adoré le film Bridesmaids (Demoiselles d’honneur), qui est hilarant. Je l’ai vu au moins cinq fois, et encore tout récemment avec ma nièce qui vient de se marier. C’est un film de filles à regarder entre filles. Chacune va se reconnaître. En plus d’être drôle, on y retrouve un message important, ce n’est pas uniquement léger. Sinon­­­, j’ai beaucoup aimé le film The Shape of Water (La Forme de l’eau), récipiendaire de quatre Oscars. C’est irréel. Je n’ai pas nécessairement tout compris et ça ne m’a pas dérangée, car j’ai surtout été profondément touchée. Il s’agit de l’histoire d’amour improbable entre un monstre qui habite dans l’eau et une femme qui travaille dans un laboratoire. En plus, j’admire la pureté du jeu de l’excellente actrice Sally Hawkins. Un film magnifique­­­ !

Quelle est l’émission de télé à ne pas manquer ?

Photo courtoisie Il ne faut pas manquer l’émission de variétés Tout le monde aime, que j’anime et qui va très certainement réunir toute la famille. À chaque émission, je reçois un chanteur ou une chanteuse qui vient chanter ses propres chansons, qui nous parle de son parcours, et on a aussi plusieurs invités qui viennent chanter les chansons de notre personnalité invitée. Il s’agit d’une façon de célébrer sa carrière. L’émission est très émouvante, d’autant plus que le public est complice. C’est un peu comme recevoir une grosse dose d’amour. Personnellement, cette émission de variétés est un véritable cadeau qui a été fait sur mesure pour moi.

Quelle est la musique qui vous interpelle ?

Étant très nostalgique sur le plan musical, j’aime encore la musique de Motown, c’est la musique de mon époque qui insuffle toujours les mêmes émotions. Elton John et Barry White sont encore mes artistes favoris. Sinon, j’aime aussi ce qui est nouveau, comme Bruno Mars ou Drake et tout ce qui tourne à la radio.

Qui, dans le milieu artistique, suscite votre admiration ?

Photo WENN.com J’ai beaucoup d’admiration pour Tina Turner qui est une femme exceptionnelle. Elle aurait eu le droit d’être amère après tout ce qu’elle a vécu et malgré cela, c’est une femme très zen qui n’a pas une once d’amertume en elle. Elle a choisi d’être heureuse malgré les difficultés. J’ai beaucoup lu sur elle avant de l’interviewer et le jour où j’ai eu la chance de la rencontrer pour une entrevue, j’avais peur de ne plus l’aimer autant. Mais au contraire, je l’ai aimée davantage. Elle était d’une douceur, d’une grande ouverture et très authentique, sans jouer de jeu. C’est vraiment une femme très inspirante.