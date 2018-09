Legault près du but... par défaut?

Au terme d’un marathon électoral de 39 jours, François Legault risque fort de réaliser son rêve de diriger le Québec, mais il est bien possible qu’il doive se contenter d’un gouvernement minoritaire.

Pour plusieurs électeurs, la campagne a été terne et lassante.

Les rebondissements et les controverses ont surtout fasciné les commentateurs politiques et alimenté les canaux d’information continue.

L’évacuation de la question nationale et l’absence de grands projets de société ont démobilisé bien des citoyens, déjà cyniques.

Lorsqu’on parle aux Québécois, on constate une insatisfaction lancinante à l’égard de l’accès aux soins de santé, de l’attente dans les hôpitaux. Mais aussi, presque tous conviennent que les infirmières sont surchargées, que les profs croulent dans des classes trop pleines, accueillant de plus en plus d’élèves en trouble d’apprentissage.