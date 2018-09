Les belles maisons ont la cote

Le grand patron de la firme montréalaise Stingray Digital, Eric Boyko, et sa conjointe ont fait l’acquisition d’une maison dans un secteur cossu de Montréal pour 1,6 million $. « Prestigieuse résidence détachée située sur une des plus belles rues [...]. Vue sur le parc [...]. Grandes pièces de réception ; salon et salle à manger, cuisine et salle familiale adjacente. Cinq chambres à coucher plus loft. Trois salles de bains et demie. Garage double. Un jardin magnifique », décrit un courtier. M. Boyko a confirmé au Journal en septembre son intention d’aider l’ancien député conservateur Maxime Bernier à financer son parti naissant, le Parti populaire du Canada, en organisant une collecte de fonds.