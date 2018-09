Les dépenses fédérales en sciences plus basses que sous Harper, selon un syndicat

Un important syndicat de la fonction publique fédérale soutient que les dépenses fédérales dans le domaine scientifique sont moins élevées aujourd’hui que lorsque Stephen Harper était premier ministre.

Dans un communiqué publié vendredi, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) explique que «bien que les chiffres de Statistique Canada indiquent que le financement global des activités scientifiques du gouvernement a augmenté de 10,4 milliards $ en 2015-2016 à 11,3 milliards $ en 2018-2019, les dépenses réelles devraient être inférieures de 112 millions $ en 2018-2019 à celles de 2014-2015».

«Pire encore, les dépenses en R et D (recherche et développement) effectuées par les scientifiques du gouvernement ont diminué de 891 millions $ par rapport à 2010-2011 sous le gouvernement Harper», ajoute le syndicat représentant quelque 16 000 scientifiques, ingénieurs et chercheurs, la plupart à l’emploi du gouvernement fédéral.

Selon l’IPFPC, une partie du financement scientifique a été transféré au secteur privé pour encourager l’innovation, alors que la R et D effectuée par les scientifiques fédéraux a fortement diminué.

«La force du réseau de R et D au Canada dépend d’une présence solide du gouvernement fédéral, affirme la présidente de l’IPFPC, Debi Daviau. Nous ne pouvons pas compter seulement sur le secteur privé pour obtenir les innovations nécessaires. Souvent, les innovations dont nous avons le plus besoin, par exemple, de meilleures prévisions météorologiques, des cultures plus résistantes, une meilleure surveillance de la pollution, sont le fruit de la R et D dans des secteurs relevant directement de la responsabilité du gouvernement fédéral, et c’est pourquoi nous demandons un financement accru dans le budget de l’an prochain.»

Pendant plusieurs années, le gouvernement Harper et les scientifiques des différents ministères fédéraux avaient été à couteaux tirés. Ces derniers dénonçaient notamment la censure, les fermetures d’installations comme des laboratoires, et le retrait de programmes sur différentes questions comme le climat et le secteur pétrolier.