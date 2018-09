Marie Carmen, Hart Rouge, Lara Fabian, Laurence Jalbert, Marjo et Francine Raymond seront honorées mardi lors de la 29e édition du Gala de la SOCAN, présentée à la TOHU à Montréal. Treize de leurs chansons, qui ont été entendues plus de 25 000 fois à la radio, obtiendront le statut de Classiques. Le Journal s’est entretenu avec quatre de ces auteures-compositrices qui seront récompensées au sein d’un contingent entièrement féminin.

Lara Fabian

Photo courtoisie, Mehmet Turgut

Je t’aime

Leila

« C’est la première fois que je suis honorée par la SOCAN et je suis vraiment touchée par cette très belle récompense. Ça fait 30 ans que je fais ce métier-là et être reconnue par ses pairs est quelque chose qui a toujours une connotation particulière. C’est à la fois un grand honneur et c’est aussi le témoignage du lien extraordinaire que j’ai avec le public. Une chanson ne peut pas tourner aussi souvent si les gens ne veulent pas l’entendre. Leila est une chanson qui a une importance spéciale pour moi. C’est l’histoire de la personne qui m’a appris à écrire en français et qui m’a appris l’art du récit à l’intérieur d’un temps court. Leila du Castillion, qui était d’origine iranienne, était ma professeure de littérature et de français à l’école secondaire et j’ai eu envie, lorsqu’elle est décédée d’un cancer, de l’honorer et d’écrire une chanson comme si elle était une princesse incorruptible et téméraire. Même si la nuit tombe, le jour se lève toujours. »

Laurence Jalbert

Photo courtoisie, Béatrice Flynn

Corridor

Tes yeux noirs

Encore et encore

« Jamais dans ma vie je n’aurais imaginé écrire des chansons. Je ne pensais jamais que j’avais ce talent-là et ça me dépasse complètement de voir que ces chansons se sont rendues dans le quotidien et dans le cœur des gens. Ce fut, pour moi, une surprise totale. Je suis quelqu’un qui a toujours manqué d’estime de moi. Je n’ai jamais été un canon de la beauté, j’ai les cheveux roux, je venais de Rivière-au-Renard et j’étais une mangeuse de morue. J’ai ramé beaucoup et énormément. J’ai encore le syndrome de l’imposteur et je veux garder ça jusqu’à la fin de mes jours. Ça fait en sorte que jamais je vais me péter les bretelles. »

Marjo

Photo courtoisie

Tant qu’il y aura des enfants

Y’a des matins

À bout de ciel

« Y’a des matins est un titre tiré d’une chronique de Pierre Foglia. Je lui ai amicalement demandé la permission de pouvoir utiliser ce titre qui m’inspirait un état d’être profondément personnel. Ces deux chansons honorées sont des réflexions sur la vie. Elles s’ajoutent à Ailleurs (1996), Chats sauvages (1997), Doux (2000), Illégal (2007), Impoésie (2011) et Je sais je sais (2014), qui ont aussi été honorées à titre de Classiques par la SOCAN. Il s’agit d’une reconnaissance qui vient mettre en lumière un travail consciencieux de la part de l’artiste et des artisans de la SOCAN. »

Francine Raymond

Photo courtoisie, Laurence Labat

Pense à moi

Y’a les mots

Les années lumières

« Ces trois chansons sont sur l’album Les années lumières, lancé en 1993, qui a été le point culminant de ma vie d’artiste publique. Y’a les mots a été la chanson charnière qui a donné le sens et la couleur de cet album. La musique de cette pièce a été écrite le 28 novembre 1991, lors d’une session de travail avec Christian Péloquin. On était en train de travailler dans une belle ambiance, lorsqu’on a entendu quelqu’un crier dans la pièce d’à côté. Michel Noël, le Capitaine Bonhomme, venait de s’effondrer en direct lors d’une émission de télévision. Le lendemain, François Guay m’a accrochée, lors d’une réunion d’auteurs, pour me proposer d’écrire une chanson sur les mots. J’ai accepté et il m’a envoyé un long fax avec plein d’idées. Un jeu d’échanges, comme au tennis, a suivi et mené à l’écriture d’une vingtaine de phrases et qui, une fois rendues dans mon studio, chez moi, collaient parfaitement à la musique. Cet album m’a permis de voyager à travers les ondes radiophoniques de la francophonie du monde. Ce que je n’avais jamais osé soupçonner dans mes rêves de petite chanteuse d’école. »

