Tranquillité à Dunham

Les amateurs de grand air désirant s’offrir une parenthèse de détente s’arrêtent au gîte Les Hydrangées. Confort et décor enchanteur s’y donnent rendez-vous.

C’est à proximité de nombreux vignobles de la région de Dunham, dans les Cantons-de-l’Est, qu’on séjourne au gîte Les Hydrangées. Depuis 2011, le confort douillet et le repos se trouvent dans la maison ancestrale de 1870 de Manon Manny et Benoît Laporte. On apprécie l’immensité et la beauté du paysage environnant, le terrain de 46 acres, promettant une vue incroyable sur les monts Pinacle et Sutton. Ce vaste terrain est un lieu d’apaisement, un endroit parfait pour pique-niquer au son du ruissellement de l’eau. Et évidemment, un plaisir pour les yeux grâce aux centaines d’hydrangées tout autour.

Photo courtoisie

Coquettes chambres

Le gîte intimiste propose deux jolies chambres aménagées avec grand lit, chacune disposant d’une salle de bain privée. Dans La Belle de nuit du côté de l’étang, on bénéficie d’une symphonie de grenouilles en bruit de fond. La salle de bain attenante avec douche et baignoire sur pattes est relaxante. La chambre La Reine des prés charme avec son puits de lumière, sa vue sur le mont Pinacle ainsi que son foyer d’ambiance. Dans l’une comme dans l’autre, la luminosité fait beaucoup de bien. La décoration se veut simple, mais raffinée, dans un style rustique chic.

Photo courtoisie

Régal du matin

On déguste le festin de campagne du déjeuner dans la salle à manger, près du foyer du salon, si la matinée est encore trop fraîche. Des produits locaux constituent l’inspiration pour concocter les plats. Selon le matin, on nous sert des œufs frais, les saucisses de bœuf Highland de l’élevage sur place, le grilled-cheese de luxe ou les crêpes aux pommes caramélisées. Tous sont accompagnés de fruits frais et autres surprises du jardin, de confitures de même que de pain de campagne. Un vrai régal !

Photo courtoisie

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 118 $ incluant le déjeuner.

Services

Dans le passage à l’étage, on range les achats gourmands de la région au réfrigérateur. Rangement sécuritaire à disposition pour les vélos.

Activités sur place

On se baigne dans la piscine, on s’installe dans les fauteuils sur le terrain, autour de l’étang apaisant. En soirée, on profite d’un agréable feu extérieur.

Activités tout près

On visite les galeries et les ateliers d’artistes ainsi que les antiquaires. Ami de la Route des vins Brome-Missisquoi, le gîte est à 5 minutes de vignobles.

Coordonnées

Les Hydrangées B&B

4395, chemin Selby

Dunham (Québec)

J0E 1M0

Téléphone : 450-295-2589

leshydrangees.com