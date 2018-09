Les jeunes : 2012... six ans plus tard

Le gars de ma blonde va voter aux élections québécoises pour la première fois le 1er octobre. Surprise : il va voter solidaire!

Mon gars n’a pas encore l’âge de voter mais me racontait cette semaine qu’à l’école (il est en secondaire 5), les jeunes ont voté. En grande majorité pour Québec solidaire.

Dans sa classe, pas un vote libéral. Quelques caquistes, quelques péquistes et là aussi, une forte majorité pour QS.

Québec solidaire et les jeunes

Pas surprenant quand on sait que les sondages accordent au parti de Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois environ 30% d’appuis chez les jeunes. C’est bon pour la première place.

QS est aussi le parti dont la moyenne d’âge des candidat-e-s est la plus jeune (41 ans). C’est aussi chez QS que l’on retrouve les deux candidat-e-s les plus jeunes (19 ans).

Mais probablement le plus important, c’est Québec solidaire qui a le plus parlé d’environnement, la priorité #1 des jeunes, dans cette campagne électorale qui s’achève lundi prochain.

Avec son plan de transition, QS affirme que c’est « Maintenant ou jamais » qu’il faut prendre un virage à 180 degrés en faveur de l’environnement. C’est ni plus ni moins que le « cœur de notre projet de société », dit le document détaillant ce plan. La lutte aux changements climatiques est au centre de la proposition solidaire qui promet de créer 300 000 emplois verts d’ici 2022-2023.

Les jeunes vont-ils aller voter?

Mais est-ce que les jeunes vont aller voter le 1er octobre? C’est la grande question.

Ils nous ont habitués à être moins nombreux que les plus vieux à s’y rendre par le passé. En 2014, le taux général de participation était de 71,4% mais de 55,7% pour les 18-24 ans et de 60% chez les 25-34 ans.

Pourtant, on y met le paquet pour les inciter.

En août dernier, le DGEQ a lancé une opération charme dans les CEGEP et les universités. Comme en 2014, elles et ils pourront voter par anticipation dans leur établissement scolaire. Une campagne « marketing » a été organisée pour les rejoindre là où elles et ils sont, beaucoup dans les médias sociaux.

Les partis politiques ne sont pas en reste. Les kiosques partisans se multiplient depuis la rentrée scolaire en août dernier. Les comités étudiants des partis s’activent. Plusieurs débats ont eu lieu et ils ont attiré parfois des foules records cette année.

Je suis un peu jaloux. Au CEGEP, j’y étais entre deux élections. Pareil à l’université. Mais j’ai toujours voté. Ou plutôt annulé mon vote. C’était avant Québec solidaire...

Les jeunes solidaires : émules de la lutte de 2012?

Pour cette élection-ci, Québec solidaire a débuté ses activités auprès des cégépiens et des universitaires dès janvier de cette année. Gabriel Nadeau-Dubois et toute la machine du parti ont fait le tour des CEGEP et des universités pour « mobiliser » les jeunes.

Encore hier, GND les invitait à aller voter dans une vidéo vue près de 10 000 fois.

Mais il fait plus que cela. Il s’adresse à ses compatriotes en leur disant que « tout est possible ». Que s’ils se rendent voter, ils peuvent influer grandement sur l’avenir du Québec. Il va même jusqu’à dire qu’ils pourraient faire élire un gouvernement solidaire si toutes et tous allaient voter. Rien de moins.

Ce n’est pas fou même si c’est quand même un peu illusoire, pour le moment. Mais n’est-ce pas les jeunes d’hier, au temps de la Révolution tranquille, qui ont fait le Québec d’aujourd’hui? On disait d’eux à l’époque qu’ils rêvaient en couleurs.

Comme aujourd’hui, ils représentaient une force vive et avaient un poids démographique important.

On l’a vu d’ailleurs en 2012 quand la jeunesse a réussi à infléchir le gouvernement et à le forcer à aller en élections. Ce sont les jeunes à ce moment qui ont réussi à insuffler un mouvement social, plus grand qu’eux au final, auquel s’est rallié une grande partie de la population.

Nous étions des milliers chaque soir à taper de la casserole. Je n’avais jamais vu ça à Granby, mon patelin. Des centaines, sinon plus d’un millier à descendre la « Main » et à scander « À qui la rue? À nous la rue ».

Photo tirée de Facebook

Aujourd’hui, six ans plus tard, ces jeunes ont grandi. Ils sont parents, ou non, et ont un travail pour beaucoup d’entre eux. De quoi rendent fiers leurs propres parents. Ils ont continué de s’impliquer, à différents niveaux. Et ils se rappellent que « tout est (encore) possible » effectivement.

Est-ce que l’ex-porte-parole étudiant en 2012, lors de la plus grande mobilisation de la jeunesse québécoise depuis des décennies, et maintenant co-porte-parole de Québec solidaire, a encore un influence sur ses compatriotes?

Est-ce que GND saura encore une fois draîner avec lui cette fougue de la jeunesse pour que le Québec entame un autre cycle de son histoire, celui qui nous amènera de plein pied dans le 21ième siècle?

Nous le verrons le 1er octobre prochain.

Mais une chose est certaine : le gars de ma blonde, lui, va pouvoir enfin voter pour Québec solidaire. Depuis le temps qu’il en entend parler...