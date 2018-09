Les milliards de Tiger Woods

Les Dustin Johnson, Jordan Spieth et Justin Rose ont peut-être la puissance, la précision, la constance et les récents championnats servant à démontrer qu’ils sont les meilleurs golfeurs de la planète, mais le roi incontesté du circuit de la PGA demeure un vétéran de 42 ans, Tiger Woods.

Sa marche victorieuse vers le 18e vert au Championnat du circuit de la PGA, dimanche dernier, est venue nous le prouver une fois de plus.

Comme Woods formait, avec Rory McIlroy, le dernier duo de la journée à s’élancer, des centaines de spectateurs ont pu envahir le terrain et suivre Woods et McIlroy une fois que leur balle eut atteint le vert. La scène était surréaliste et illustrait à merveille l’engouement que seul Tiger Woods peut générer.

Il s’agissait d’une image et d’un scénario de rêve pour les dirigeants d’un circuit qui a grandement besoin d’attirer de nouveaux partisans, pour les diffuseurs qui salivent déjà en vue de la saison prochaine en se disant que Tiger est bel et bien de retour, de même que pour l’entreprise Nike qui a vu deux de ses protégés en Woods et McIlroy conclure leur ronde côte à côte en rigolant et suivis par une foule en délire.

Victoire

La victoire de Woods, sa première depuis 2013, a peut-être offert un moment magique aux amateurs de golf et de sport en général, dimanche dernier, mais son effet se fera sentir sur une plus longue période, surtout si l’homme aux 14 titres majeurs maintient ce niveau de jeu.

Sur le plan strictement sportif, Woods est sûrement déçu de ne pas avoir été en mesure de soulever la Coupe FedEx et d’empocher le chèque de 10 millions qui l’accompagne, mais personne ne pleurera sur le sort d’un athlète qui a amassé une fortune de 1,4 milliard depuis son entrée sur le circuit en 1996.

Loin des caméras

Au fait, quel style de vie mène un athlète encore actif qui a déjà accumulé des gains et des revenus de commandite surpassant le milliard de dollars ?

Dans son cas, Tiger Woods maintient plutôt un profil bas, ses infidélités passées et son arrestation pour conduite avec facultés affaiblies lui ayant déjà attiré suffisamment de mauvaise publicité.

Même s’il tient à sa vie privée, ça ne veut pas dire pour autant que Woods ne se permet pas quelques dépenses extravagantes à l’occasion.

Entre autres, il possède un jet privé évalué à plus de 50 millions, un yacht de 155 pieds valant lui aussi quelques dizaines de millions, une résidence principale en Floride construite au coût de 55 millions et un restaurant lui aussi situé en Floride.

D’autre part, Woods verse de l’argent à sa propre fondation, est un adepte de la pêche au harpon et a l’étrange habitude de remplacer les meubles de l’hôtel où il habite lors de tournois par ses propres meubles pour se sentir chez lui.

Remporter quelques tournois ici et là au cours des prochaines années devrait lui suffire, alors que cela lui permettrait de demeurer bien en vue et de continuer d’encaisser les revenus de commandites en provenance de Nike, TaylorMade et Bridgestone, pour ne nommer que quelques-uns de ses commanditaires.

Top 5 golfeurs

Tiger Woods est de loin le golfeur ayant accumulé le plus de gains sur le terrain en carrière.

Golfeur Gains (en millions $) Tiger Woods 115,5 Phil Mickelson 88,2 Vijay Singh 71,0 Jim Furyk 68,4 Dustin Johnson 56,2

Tiger au 3e rang

Au chapitre des sports individuels, Tiger Woods est cependant devancé par deux joueurs de tennis en ce qui a trait aux gains réalisés sur le terrain en carrière, ce qui exclut tout revenu de commandite.

Athlète Gains (en millions $) Novak Djokovic 119,1 Roger Federer 117,5 Tiger Woods 115,5

Le chiffre de la semaine: 4,6 millions $

Justin Rose s’est enrichi de 10 millions en remportant la Coupe FedEx, dimanche dernier. Malgré tout, Tiger Woods n’est pas en reste puisqu’il a conclu sa fin de semaine avec des gains de 4,6 millions, soit 1,6 million pour sa victoire lors du dernier tournoi de la saison et 3 millions pour sa deuxième place au classement de la Coupe FedEx.