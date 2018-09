Vivement la saison!

Quand on se compare, on se console. Si l’hiver s’annonce long à Montréal, ce n’est rien comparativement à ce qui se passera à Ottawa. L’équipe se vide, le propriétaire prend des décisions douteuses et le dossier du nouvel amphithéâtre piétine.

Il n’était donc pas surprenant de voir les Sénateurs affronter le Canadien dans un Centre Canadian Tire à moitié vide, samedi. Malgré une victoire de 3 à 0 des représentants de la capitale fédérale, l’ambiance à l’intérieur de l’édifice s’apparentait davantage à celle que l’on retrouve chez Alfred Dallaire ou au Sénat.

Il faut dire que l’enjeu n’était pas bien grand. L’équipe de Guy Boucher étant complète, il n’y avait aucun poste à l’enjeu du côté des Sénateurs. Chez les visiteurs, la compétition était quelque peu artificielle.

Bien sûr, les Nikita Scherbak, Michael Chaput, Kenny Agostino, Simon Després et Xavier Ouellet ont obtenu une dernière occasion de démontrer ce qu’ils sont en mesure d’apporter à l’équipe. Toutefois, après six matchs préparatoires, Claude Julien et Marc Bergevin devaient déjà avoir une bonne idée du potentiel de chacun.

« Je ne dirais pas que notre idée est pas mal faite. Quelqu’un qui se serait démarqué ce soir [samedi] aurait certainement pu aider sa cause. Il n’y en a pas beaucoup qui ont connu un gros match. [Joel] Armia en est un », a déclaré Julien, ajoutant que son verdict final serait donné d’ici à lundi.

Ouellet devant la compétition

À la ligne bleue, Xavier Ouellet semble tout de même avoir tout fait pour distancer la compétition. Même s’il a marqué deux buts face aux Capitals à Québec, le défenseur a probablement connu son meilleur match samedi. Il s’est montré solide et physique tant devant son filet que dans les coins de patinoire.

« J’ai connu un bon camp. J’ai été constant, j’ai été solide. Je considère que j’ai fait ma part. Je n’ai aucun contrôle sur le reste », a déclaré l’arrière.

Son aisance avec la rondelle s’inscrit parfaitement dans le style de jeu que souhaite intégrer Julien.

Louanges pour Kotkaniemi

Par ailleurs, l’entraîneur-chef du Canadien avait choisi de donner congé à Jesperi Kotkaniemi. Après avoir récolté trois points en cinq matchs et maintenu un différentiel de +5, la recrue finlandaise n’avait plus rien à prouver.

« Je ne suis pas surpris. Il a fait sa place. Il y a des jeunes qui profitent de leurs neuf matchs [de saison régulière] pour montrer ce qu’ils peuvent faire. Lui, il l’a déjà montré pendant les matchs préparatoires », a indiqué Drouin.

Lors d’un entretien avec Le Journal publié samedi, l’entraîneur du Canadien a spécifié qu’il ne serait pas surprenant de revoir Drouin au centre de temps à autre. Ç’a été le cas samedi. Était-ce pour permettre à l’état-major d’évaluer un plus grand nombre d’ailiers ou pour s’assurer que l’attaquant à la longue chevelure ne perde pas la main ?

Peu importe, Drouin a affiché la même fougue et la même vivacité d’esprit que lors des rencontres qu’il a disputées à l’aile. C’est donc de bon augure pour la saison, peu importe où il sera utilisé.

Price n’inquiète pas

Appelé à jouer durant les deux premières périodes, Carey Price a accordé trois buts sur 21 tirs. Ce n’est rien pour convaincre ses détracteurs, surtout après les cinq buts alloués aux Maple Leafs, mercredi.

« Carey va être bien. Je ne pense pas qu’on va s’en faire avec ça. C’est un bon gardien. C’est un camp pour lui comme pour tout le monde, a soutenu Julien. Il est arrivé bien préparé. Quand un gardien voit la rondelle grosse comme une balle, il n’y en a pas beaucoup qui passent. Je sais que ça va venir. »

À suivre

Le Tricolore termine donc son calendrier préparatoire avec un dossier de quatre gains contre trois revers, une fiche de loin supérieure à celle de 2-6 de l’automne 2017. Ses porte-couleurs ont affiché plus de vigueur et ont acheté à l’unanimité le système plus dynamique de Julien.

Toutefois, on verra après quelques matchs de saison régulière ce que vaut vraiment cette équipe. Les rencontres face aux Maple Leafs, aux Penguins (deux fois) et aux Kings devraient nous donner un bon indice.