Mon passé me revient en vagues qui m’empêchent d’avancer

Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose, mais moi je sais qu’il faut que je trouve un moyen de mieux vivre si je ne veux pas mourir au combat. Je suis depuis 30 ans l’épouse d’un alcoolique qui m’a laissé des marques au corps, qui ont disparu, et d’autres au cœur, plus indélébiles.

On s’est marié à 20 ans et on a eu trois enfants. C’est eux qui m’ont gardée auprès de lui malgré son vice. Il buvait déjà beaucoup à 20 ans et sa consommation n’a fait qu’augmenter avec le temps. Comme au début j’aimais moi aussi prendre un verre, je ne me suis pas rendu compte que de son côté il avait facilement tendance à l’exagération sur ce plan.

Ce n’est qu’après la naissance de notre deuxième enfant que je me suis rendu compte de l’ampleur de son problème. Mais comme c’était un bon père quand il était à jeun, j’endurais ses excès pour ne pas priver mes enfants de sa présence. Il était surtout violent verbalement et chacune de ses violences me dardait au cœur comme s’il y avait planté un couteau.

Tout le monde autour me disait de partir, mais je refusais, car je croyais qu’un jour il s’en sortirait. Je ne voulais pas non plus que mes enfants vivent l’insécurité qui avait été la mienne enfant quand mon père mettait ma mère à la porte dans ses grandes beuveries. Eh oui, j’avais été élevée dans ce genre de famille et je ne voulais pas avoir l’air de lâcher le bateau quand mes enfants avaient besoin de moi.

Au bout de 25 ans de ce régime, mon homme a frappé en même temps le mur de la maladie et celui d’un congédiement pour mauvaise conduite au travail. Ça l’a forcé à repenser sa vie et il est entré dans les AA, où il est depuis cinq ans sans avoir fait aucune rechute.

Mais jamais depuis ce temps, même s’il est toujours correct avec moi, il n’a jamais fait amende honorable pour ce qu’il m’a fait endurer. Il l’a fait auprès des enfants, mais avec moi, non. Je ne sais pas si ç’a à voir, mais quand nous avons des petits problèmes au quotidien, je deviens d’une telle agressivité avec lui que je me fais peur moi-même.

Certains jours, j’aurais envie de lui arracher les yeux tellement je lui en veux. Je ne me comprends plus. Comment ai-je pu tout endurer de lui avant qu’il ne devienne sobre et ne plus pouvoir le supporter aujourd’hui pour des petites peccadilles ? Je pense Louise que je ne suis pas normale et je ne sais pas comment faire pour apaiser ce qui bout en dedans de moi.

Une qui aime et déteste à la fois

Vous avez subi pendant si longtemps sa violence sans rien dire, vous avez tellement souffert de ce qu’il déversait sur vous sans oser réagir ni vous défendre, que ça vous revient d’un seul coup en pleine face et que vous n’avez plus de force pour apaiser les souvenirs que ça fait remonter en vous.

La paix est revenue de son côté parce qu’il a pris les moyens de soigner son mal-être qui le faisait boire pour compenser. Mais vous, qu’avez-vous fait pour soigner le mal-être qui vous faisait endurer ses assauts ? Car vous savez, l’alcoolique choisit sa victime parmi les femmes chez qui une faille leur permet d’entrer pour être accompagné dans leur descente aux enfers.

Il faut la libérer cette agressivité qu’il a nourrie en vous au fil des années difficiles, et ça ne se fera pas en faisant comme si ça n’avait pas existé. Une thérapie est nécessaire pour vous en sortir. Si l’argent vous semble un obstacle, un passage par AL-ANON pourrait amorcer le processus.