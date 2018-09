Panne de désir chez l’homme (2e partie): des pistes de solutions

La semaine dernière, nous abordions la question de la panne de désir chez l’homme. Il est naturel, au cours d’une vie sexuelle, d’éprouver des mouvements et des secousses qui n’ont rien à voir avec un orgasme puissant. Ces décalages d’intérêts quant à la fréquence des rapports intimes bousculent le couple, mais ils provoquent également bien des insécurités chez celui qui les vit. Nous avons pu constater que les origines des pannes peuvent être multifactorielles et qu’un diagnostic adéquat permettra l’adoption de stratégies pertinentes, de solutions adaptées.

Baisses et pannes

Tout d’abord, il est essentiel de préciser qu’il existe une certaine différence entre les baisses de désir sexuel et les pannes sèches. Les mouvements de libido étant tout à fait naturels (fluctuant au gré de l’humeur, des circonstances de la vie, de la santé, de l’état de la relation affective ou amoureuse, de la prise de médication...), il est donc « normal » que des baisses se présentent à l’occasion.

Lorsqu’on parle de pannes, on se réfère au fait que le désir sexuel est littéralement absent. Bien souvent, les gens qui vivent des pannes n’éprouvent également pas ou peu de désir pour la masturbation et réagissent moins favorablement aux approches de leur partenaire, et ce, depuis plus de six mois. Une consultation auprès d’un thérapeute pourra s’avérer importante afin de jeter de la lumière sur la situation et de prendre des mesures avant que les choses ne se dégradent. Car lorsque les pannes sont ignorées trop longtemps, il s’avère possible qu’une dysfonction sexuelle secondaire se greffe à la problématique déjà existante, ce qui complexifie les choses et affecte considérablement le moral, l’estime et la confiance en soi.

Vers des solutions

Lorsque la panne est en lien avec un état physique ou médical (en raison d’une prise de médicaments par exemple), il ne serait pas sage d’opter pour la cessation de la prise de médication sur les bases d’une initiative personnelle. C’est en consultant son médecin traitant que l’homme pourra trouver avec lui des solutions alternatives. Car des troubles hormonaux — telle une carence en testostérone — peuvent influencer à la baisse le désir sexuel.

L’origine peut également être d’ordre émotionnel ou psychologique : le stress, une mauvaise hygiène de vie, une grande fatigue ou autre. Dans ce cas, il s’avère impératif de commencer aussitôt que possible à prendre soin de soi. L’exercice, une remise en forme, une cure de sommeil ou des changements dans les habitudes alimentaires par exemple aideront non seulement à la santé physique, mais également à l’estime de soi. Le désir de plaire et de voir les regards intéressés sur soi suffit parfois à donner un petit coup de fouet au désir !

Si l’état d’être nécessite une aide psychologique, il est alors conseillé de ne pas hésiter à avoir recours à l’accompagnement thérapeutique.

Tourments amoureux

Il arrive aussi que les racines de la panne de désir sexuel chez l’homme soient en lien avec une relation amoureuse tourmentée. La relation de couple crée alors des inquiétudes ou des frustrations, ce qui peut contribuer à alimenter une anxiété existante. Les disputes, la hargne, les colères, une attitude méprisante, un manque d’écoute peuvent également tendre à envenimer la situation. Si la communication est bonne, elle aidera les partenaires à trouver des solutions et à améliorer le climat. Par contre, dans les cas où cela n’est pas possible (car la communication est défaillante – ou que trop de colères ou d’émotions prennent place), une thérapie de couple s’avérera être une option bénéfique.

L’indigestion peut aussi être à l’origine de la panne... trop de sexe tue le sexe. Il arrive que les hommes qui consomment de la pornographie de façon importante ne retrouvent plus l’intérêt dans la réalité. Un sevrage est donc important et une aide professionnelle s’avère souvent nécessaire, car la dépendance à la pornographie n’est pas rare.

Quoi qu’il en soit, je vous recommande de ne pas rester seul aux prises avec votre difficulté, osez en parler à votre partenaire, à un.e professionnel.le de la santé (médecin, thérapeute), car comme vous le voyez, des solutions existent !