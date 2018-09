Pédophilie dans l’Église en France: appel pour une commission d’enquête

Plusieurs personnalités françaises, dont deux ex-ministres, et des victimes ont rendu public samedi un «appel» à la création d’une commission d’enquête parlementaire» afin de «faire toute la transparence sur les crimes de pédophilie et leur dissimulation dans l’Église catholique» en France.

«À côté des procédures judiciaires qui permettront de sanctionner les crimes et les délits individuels, du moins quand ils ne sont pas prescrits, seule une commission parlementaire a le pouvoir de faire la lumière sur le passé pour éviter qu’il ne se reproduise», affirment les auteurs de l’appel qui sera publié vendredi dans le journal Témoignage chrétien.

Une telle commission pourrait exiger «la communication des archives diocésaines» et permettre d’informer la justice de «faits dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance», écrivent les signataires.

Parmi eux figurent les avocats Jean-Pierre Mignard et William Bourdon, le dominicain et psychanalyste Laurent Lemoine ou encore l’ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot-Narquin.

Parmi les soutiens, on compte notamment l’ex-ministre de la Famille et actuelle sénatrice Laurence Rossignol et le père Vignon, qui a récemment lancé une pétition pour demander la démission du cardinal Barbarin.

Les signataires font valoir que plusieurs scandales de pédophilie ont été mis au jour par des «instances indépendantes de l’institution ecclésiale» comme la Commission d’enquête royale en Australie, le grand jury de l’État de Pennsylvanie (Etats-Unis, ndlr), ou la Commission Ryan en Irlande, qui ont révélé «un système de mensonge organisé au niveau des responsables - c’est-à-dire des évêques».

«Aujourd’hui, dans notre pays, l’Église catholique se contente de répéter les mots du pape sans prendre d’initiative significative pour rechercher les crimes qui n’auraient pas été dénoncés et surtout leurs causes institutionnelles et structurelles», regrettent-ils. Et d’appeler à «faire cesser un immense [scandale], celui du silence assourdissant de la hiérarchie catholique».