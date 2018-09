Prendre la route avec Florant Vollant

En innu, Mishta meshkennu veut dire « grande route » et le chanteur Florent Vollant l’associe ici à la 138 qui traverse le Québec, un lieu commun pour moult artistes en tournée, donc.

Florant Vollant - Mishta meshkennu

★★★★

Photo courtoisie

Folk dépouillé...

Une bonne introduction à ce cinquième album est, en fait, une pièce qu’on retrouve à mi-parcours : une reprise aussi inattendue qu’excellente du classique Mes blues passent pu dans porte.

Si la version d’Offenbach était un cri du cœur, la réinterprétation de Vollant, elle, est un véritable abattement, livré admirablement par un Vollant tout en retenue sur fond de folk minimaliste.

Dans un genre où le mot d’ordre actuel semble être « faisons du folk pop éthéré à tout prix », ce « retour aux sources » de l’icône innu est un rafraîchissement, voire un choix osé.

Et bien plus

Si la simplicité volontaire de Vollant est mise de l’avant (ou s’impose davantage, c’est selon), Mishta meshkennu est quand même riche en flirts musicaux avec le country (Tshin innu, par exemple) et le tex-mex (comme sur l’entraînante Tshiam tshiue).

Compagnon de route

À la fois introspectif et entraînant, Mishta meshkennu est — à l’image de son titre — un album qui se prête tout particulièrement à un road trip.

Machine Gun Kelly - Binge

★ ½

Photo courtoisie

Un peu plus d’un an après la parution de son troisième LP Bloom et à peu près 15 secondes après la parution de sa fameuse diss track, Machine Gun Kelly revient à la charge avec Binge, un maxi qui pue, malheureusement, l’opportunisme. Outre Rap Devil — la fameuse réponse au plus récent album d’Eminem qui tire à boulets rouges sur la nouvelle génération de rappeurs — Binge rassemble près d’une dizaine de pièces aux rythmiques molles et aux propos qui n’amènent rien de neuf. Coup de pub pour les deux artistes ou pas, Binge demeure un pétard mouillé.

Christine & The Queens - Chris

★★★ ½

Photo courtoisie

Héloïse Letissier — l’artiste multidisciplinaire derrière Christine & The Queens — semble replonger dans les classiques de Michael Jackson, Whitney Houston, voire Prince sur Chris, un deuxième album diablement accrocheur. Si l’esthète très eighties était déjà très présente sur Chaleurs humaines (2014), elle explose ici. En résulte une œuvre plus dynamique et sensuelle. Côté textes, Letissier — sous son nouveau personnage Chris — s’impose davantage avec confiance et désinvolture. Bref, c’est de la pop (très) intelligente.

Loretta Lynn - Wouldn’t It Be Great

★★★

Photo courtoisie

Album remisé un peu plus d’un an, le temps que Mme Lynn se rétablisse d’une crise cardiaque, Wouldn’t It Be Great est une collection de nouvelles pièces et de relectures de classiques de la grande dame du country. Premier constat : aujourd’hui âgée de 86 ans, Loretta Lynn est toujours aussi en voix et ça s’entend dès le refrain de la chanson-titre qui ouvre également le bal. Musicalement, c’est très conservateur, certes, mais ça se prête bien à l’objectif premier : accompagner Mme Lynn. Bien joué !

Coup de coeur

The Sha La Das - Love In The Wind

★★★★

Photo courtoisie

Famille menée par le patriarche Bill Schaldas, The Sha La Das est également un rassemblement de musiciens collaborant à différents projets de l’étiquette soul et funk Daptone Records. Love In The Wind est le premier album de ce groupe doo wop où les harmonies de la fratrie sont à l’honneur. Sans révolutionner son sillon musical — au contraire, le respect des conventions est mis de l’avant... sans trop se prendre au sérieux —, Love In The Wind demeure une excellente addition au genre.