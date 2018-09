Pouvait-on insérer le nom de Carey Price dans la liste des meilleurs joueurs de la LNH après une saison aussi difficile ? À LIRE: Notre dossier complet sur la prochaine saison du CH

Nombreux sont les gardiens qui sont sortis de l’ombre et d’autres qui ont poursuivi sur leur lancée, de sorte qu’ils ont obtenu le droit d’appartenir à la liste des meilleurs joueurs. On ne peut nier que Price n’a pas joué à la hauteur de sa réputation.

Deux mauvaises saisons lors des trois dernières expliquent également qu’il ait perdu des points et qu’il ne pouvait déloger les gardiens sélectionnés. Mais pouvait-on sortir du groupe un gardien qui occupait le quatrième rang du classement en 2017 ? Pas vraiment.

On doit donner une chance au coureur et, de justesse, il a réussi à s’accrocher à notre liste des meilleurs joueurs.

Weber souvent blessé

Et Shea Weber ?

Il a raté la dernière moitié de la saison et, déjà, la saison précédente, il n’avait pas réussi à progresser au classement. Au contraire, il avait cédé quelques rangs. Et cette année encore, il doit s’absenter jusqu’à 40 matchs. Il possède un curriculum vitæ intéressant, sauf qu’il a été sur la touche trop longtemps pour conserver sa place parmi les 50 meilleurs.

Pour le reste, y avait-il un autre candidat du CH pour occuper une place dans la liste des meilleurs joueurs ?

Un nom vient à l’esprit : Brendan Gallagher. Il a marqué 31 buts en 2017-2018, une production exceptionnelle pour un joueur qui, en principe, devrait évoluer au sein du troisième trio. Le problème, c’est que plusieurs attaquants ont connu des saisons leur permettant d’exprimer leur leadership et contribuant aussi aux succès de leur formation. Et il y en a d’autres qui montrent un profil fort impressionnant.

Évidemment, Connor MacDavid occupe le premier rang et ça n’étonnera personne. Il est vrai que les Oilers ont raté les séries éliminatoires. Par contre, on est en droit de se demander où aurait terminé cette formation au classement général sans les efforts déployés par son joueur de centre.

Sidney Crosby est au deuxième rang après avoir dominé pendant plusieurs années. Il demeure un joueur d’exception.

Chez les défenseurs, Victor Hedman, détenteur du trophée Norris, mérite le premier rang avec Erik Karlsson à la deuxième place.

Finalement, Sergei Bobrovsky et Andrei Vasilevskiy ont été dominants au cours de la dernière saison et partagent le premier rang chez les gardiens.

À noter, la présence de Marc-André Fleury. Au cours des deux saisons précédentes, il avait perdu son rôle de premier gardien à Pittsburgh, mais l’an dernier, il a été parmi les joueurs ayant le plus contribué aux succès de leur formation. Une saison remarquable pour le gardien de Sorel-Tracy.

21. Seth JONES Photo d'archives, Martin Chevalier *Nouveau

Columbus

Un nom à retenir. Les Blue Jackets se félicitent de l’avoir acquis des Predators en retour de Ryan Johansen, il y a deux ans. Ils ont accueilli un défenseur qui postulera éventuellement pour le trophée Norris.

22. Tyler SEGUIN +4

Dallas

Heureusement pour eux, les Stars viennent de s’assurer de garder pour longtemps ce brillant joueur de centre. Un solide fabricant de jeu qui joue un rôle très important avec cette équipe.

23. P.K. SUBBAN +5

Nashville

Le défenseur a été parmi les candidats au trophée Norris la saison dernière. Il a connu une année fort occupée à Nashville et son équipe a terminé au premier rang de la division Centrale, la plus compétitive de la ligue.

24. Aleksander BARKOV +23

Floride

Quel joueur talentueux ! On l’utilise dans toutes les situations à chaque match, passant plus de 22 minutes en moyenne sur la surface de jeu. Il possède une remarquable vision du jeu.

25. Dustin BYFUGLIEN *Nouveau

Winnipeg

Ce défenseur a largement contribué aux succès des Jets la saison dernière. Il est robuste, parfois dangereux, il est une menace en attaque et il alimente bien les attaquants.

26. Connor HELLEBUYCK

*Nouveau

Winnipeg

La surprise de la saison chez les Jets... au point où il a délogé Steve Mason du rôle de gardien numéro un de la concession. On l’a récompensé avec un contrat de six ans.

27. Patrik LAINE +3

Winnipeg

Il a terminé au deuxième rang des francs-tireurs de la ligue derrière Alex Ovechkin. Le Finlandais a connu un départ plutôt lent, mais il s’est ressaisi en deuxième moitié de saison.

28. Artemi PANARIN +16

Columbus

Sûrement le meilleur attaquant des Blue Jackets. Il a formé un très bon duo avec Pierre-Luc Dubois, une révélation. Maintenant, la question : où jouera-t-il l’an prochain ?

29. David PASTRNAK +4

Boston

Les Bruins ont consenti un contrat de plusieurs saisons à l’attaquant au début de la dernière saison, et il a bien répondu. Un marqueur exceptionnel.

30. Steven STAMKOS +15

Tampa Bay

Il n’est plus le même joueur qui a déjà marqué au-delà de 50 buts au cours d’une saison. Les blessures ont stoppé sa progression, mais il demeure un joueur d’élite.

31. Johnny GAUDREAU -4

Calgary

Peut-être qu’un nouvel entraîneur donnera encore plus de liberté à Johnny Hockey. Il a été le meilleur joueur des Flames et forme un très bon duo avec Sean Monahan.

32. Jack EICHEL -8

Buffalo

Il est talentueux, il possède des feintes à dérouter une défensive bien nantie. Avec Rasmus Dahlin, il devrait connaître une bonne saison puisqu’il sera alimenté de bonnes passes.

33. Vladimir TARASENKO -18

St. Louis

Une déception. Il a perdu plusieurs points au classement. Il demeure malgré tout le joueur de concession des Blues et il devrait faire mieux cette saison.

33. Sean COUTURIER *Nouveau

Philadelphie

Un nouveau venu dans notre liste des meilleurs joueurs de la ligue. Il a connu la meilleure saison de sa carrière, il a été un leader pour sa formation et il a relevé le défi qu’on lui a proposé.

34. Brent BURNS -23

San Jose

Ce fut plutôt laborieux lors des deux premiers mois de la dernière saison. Mais ce fut plus brillant par la suite même s’il n’a jamais pu retrouver la forme de la saison précédente.

35. Marc-André FLEURY *Nouveau

Vegas

Son équipe aurait-elle atteint les séries éliminatoires et la série finale de la coupe Stanley, par surcroît, s’il n’avait pas été aussi dominant ? Poser la question, c’est y répondre.

35. Phil KESSEL *Nouveau

Pittsburgh

Il faut reconnaître qu’il a été un joueur déterminé la saison dernière. Il a accumulé les points, mais, pendant les séries, ça s’est gâté. Une saison qui lui permet de revenirparmi les meilleurs.

36. Mathew BARZAL *Nouveau

NY Islanders

Un joueur recrue qui a laissé sa marque. Avec le départ de Tavares, il est le joueur d’exception de cette concession. Saura-t-il jouer avec autant de fougue et de détermination ? On verra bien.

37. Filip FORSBERG *Nouveau

Nashville

Non pas qu’il ait connu une saison dépassant les attentes. Non. Par contre, il demeure le joueur d’attaque le plus productif chez les Predators. Un des meilleurs ailiers de la ligue.

38. John CARLSON *Nouveau

Washington

Il a profité de sa dernière saison de contrat pour accumuler les points et aussi pour gagner la coupe Stanley. Il a décroché un contrat qu’on accorde à un défenseur de premier plan.

38. Alex PIETRANGELO *Nouveau

St. Louis

On oublie que ce défenseur possède de grandes qualités et qu’il est parmi les meilleurs de la ligue. Très fiable et très solide dans son territoire, il est le leader des Blues.

39. William KARLSSON Photo d'archives, Martin Chevalier *Nouveau

Vegas

Quelle surprise ! Personne n’avait prévu qu’il marquerait 43 buts, lui qui avait été limité à 9 buts la saison précédente. Une surprise avec une équipe surprise.

40. Frederik ANDERSEN Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin *Nouveau

Toronto

Les Leafs misent sur une attaque explosive, mais on doit donner beaucoup de crédit à ce gardien pour les succès de son équipe. Un gardien grand format et un compétiteur.

40. Braden HOLTBY -21

Washington

Il a connu une saison ordinaire au point qu’il n’était pas devant le filet des Capitals au début des séries éliminatoires. Il a toutefois été spectaculaire par la suite.

41. Logan COUTURE +5

San Jose

Un joueur polyvalent et fiable. Année après année, il produit. Les Sharks apportent des changements depuis quelques années et il est le joueur clé de l’organisation.

42. Sean MONAHAN Photo d'archives, USA Today Sports +8

Calgary

Un des excellents jeunes attaquants de la ligue. Il sera à surveiller cette saison, surtout que son nouvel entraîneur prône l’attaque avant tout.

43. Marc-Édouard VLASIC +1

San Jose

Probablement l’un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue. Un vétéran de premier plan chez les Sharks. Il est celui qu’on utilise contre les meilleurs attaquants adverses.

43. Roman JOSI -18

Nashville

Ça n’a pas été aussi convaincant la saison dernière, mais il demeure tout de même un joueur ayant un rôle de leader avec les Predators. Il a connu une bonne fin de saison.

44. John KLINGBERG *Nouveau

Dallas

Sans doute le meilleur défenseur des Stars la saison dernière. Sa production en attaque a ravi les décideurs des Stars. Une saison de 60 points est à prévoir cette année.

45. Mitch MARNER *Nouveau

Toronto

On a mis du temps à lui trouver un rôle de premier plan avec l’équipe. Finalement, au début de la deuxième moitié de la saison, il a été probablement le joueur le plus actif des Leafs.

46. Mikko RANTANEN *Nouveau

Colorado

Compagnon de jeu de Nathan MacKinnon, ce choix de première ronde a complété une saison qui a rassuré les dirigeants de l’Avalanche. MacKinnon et Rantanen forment un duo dynamique.

47. Joe PAVELSKI -9

San Jose

Il vieillit, mais son leadership demeure tout aussi efficace. Un joueur fiable qui se présente à chaque match et qui évolue au sein de la première ligne d’attaque.

48. Jonathan MARCHESSAULT *Nouveau

Vegas

Il a formé avec Reilly Smith et William Karlsson l’un des trios les plus spectaculaires de la ligue. Il a été l’un des joueurs les plus importants au point d’appui en supériorité numérique.

48. Jonathan TOEWS -34

Chicago

On a hésité longtemps avant de lui accorder une place dans la liste des 62 meilleurs joueurs de la ligue. Il a connu une saison difficile et sa production en a souffert.

49. Nicklas BACKSTROM -29

Washington

Il a perdu son rôle de premier joueur de centre des Capitals, sauf qu’il demeure un rouage important de cette formation. Il est un joueur pivot en supériorité numérique.

49. Leon DRAISAITL *Nouveau

Edmonton

Le gros attaquant des Oilers a connu beaucoup de succès il y a deux ans. L’an dernier, ça n’a pas été aussi brillant, mais c’est un jeune joueur talentueux.

50. Pekka RINNE *Nouveau

Nashville

Une solide saison, mais en séries éliminatoires, il n’a pas été à la hauteur de la situation et c’est la raison pour laquelle les Predators ont été écartés de la circulation par les Jets.

50. Jonathan QUICK *Nouveau

Los Angeles

Un retour sur notre liste. Il a permis aux Kings de connaître une bonne saison malgré l’absence pour plusieurs mois de Jeff Carter.

50. Carey PRICE -46

Montréal

Comme Rinne et Quick, sa réputation n’est toujours pas entachée par quelques mauvaises saisons. Par contre, les jeunes gardiens sont de plus en plus impressionnants.

