Ouvert depuis hier, le 7e Salon FADOQ 50 ans + se poursuit aujourd’hui et demain au Centre de foires d’ExpoCité. Ne ratez pas ce matin, à 11 h, la conférence de Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard « Rebondir après l’épreuve ». Après avoir subi un AVC au cours de l’été 2016 et un deuxième en septembre 2017, c’est avec détermination que Josée­­­ remonte sur scène pour cette conférence. Marie-Josée Taillefer et sa fille Rosalie aborderont, à 14 h, avec humour et sensibilité, les défis du quotidien. Puis demain, dimanche, à 14 h, Patrick Norman et Nathalie Lord seront en spectacle avec une version intime de leur univers musical. https://groupeproexpo.com/salonfadoq.

40 ans de mariage

Lucie Morneau et Raymond Fitzback de Rivière-du-Loup célébreront officiellement demain, le 30 septembre, leur 40e anniversaire de mariage. La famille s’est toutefois réunie à l’avance, le 23 septembre dernier, afin de célébrer l’événement en compagnie de parents et d’amis. Le couple a deux enfants (Josée et Sébastien) et 3 petits petits-enfants (Daphné, Charles-Antoine et Laurence). Félicitations.

Red Shop

Mathieu Robitaille et Maxime Turgeon sont deux jeunes et nouveaux entrepreneurs à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Ils viennent de procéder à l’ouverture officielle de leur tout nouveau garage RED SHOP situé sur le site de Vallée-Jeunesse au 1895, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier. Ces deux passionnées offrent le service de mini-mécanique de VTT, de motoneige, de moto ainsi que les pièces. Vallée-Jeunesse est un organisme qui favorise l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

Premier anniversaire

Voici Mathilde Gosselin du quartier Neuchâtel à Québec. Mathilde a célébré son premier anniversaire le 26 septembre dernier. Elle est la fierté de ses parents Marie-Ève Fréchette et Charles-Antoine Gosselin. Un premier enfant pour le couple. Avouez qu’elle est « craquante »

80 ans

Bonne fête en retard à Victor Picard, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui a célébré son 80e anniversaire de naissance le 1er septembre dernier. Sa conjointe Pauline, son fils Victorio et les familles Picard et Aubin lui souhaitent de profiter des bons moments que la vie lui offre.

Un, c’est bien, mais.....

Tous les joueurs de golf espèrent un jour faire un trou d’un coup. Parlez-en à Charlotte Bernard qui en a réussi non pas un, mais bien deux cette saison. Les deux exploits sont survenus en moins de deux mois, et sur la même normale trois, sur une distance de 115 verges, au trou no 7 du Parcours C du club de golf Lotbinière à St-Gilles. Le premier a été réussi le 19 mai, à l’aide d’un fer 5 en présence de Madeleine Dubé, André Vézina et Guy Bureau. Le deuxième, le 12 juillet, à l’aide d’un bois 5, en présence de Claire Couture, Michel Gosselin et Guy Bureau. Les deux événements ont été soulignés récemment par une remise de plaques en présence de la talentueuse golfeuse et des membres de la capitainerie du club. Un, c’est bien, mais deux, c’est mieux !

Anniversaires

Nicole Martin (photo), chanteuse et productrice née à Donnacona, près de Québec, 69 ans... Gilles Myrand ancien conseiller municipal à Ste-Foy de 1981 à 1993, 71 ans... Anne Fortier, hygiéniste dentaire de Québec, 59 ans... Warren­­­ Cromartie, avec les Expos de 1974 à 1983, 65 ans... Lech Walesa, ex-président de la Pologne, 75 ans... Silvio Berlusconi, homme politique italien, 82 ans... Jerry Lee Lewis, pionnier du rock and roll américain, 83 ans.

Disparus

Le 29 septembre 2017. Lioudmila Belooussova­­­ (photo), 81 ans, patineuse artistique soviétique, championne olympique (1964, 1968)... 2016. Micheline Pelletier, 72 ans, mairesse de Ste-Anne des Monts... 2015. Dr Aylmer­­­ Baker, 76 ans, chiropraticien d.c., de Québec... 2015. Phil Woods, 83 ans, saxophoniste américain... 2014. JP Auclair, 37 ans, pionnier du ski acrobatique au Québec... 2010. Tony Curtis, 85 ans, acteur américain.