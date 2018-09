Scott Darling 2.0

Le gardien Scott Darling croit qu’en étant plus léger, il connaîtra plus de succès cette saison avec les Hurricanes de la Caroline.

L’Américain de 29 ans a perdu 30 livres depuis la fin de la dernière campagne de la Ligue nationale de hockey (LNH). Grâce à un nouveau régime alimentaire et des entraînements exténuants, il est passé de 250 lb à 220 lb.

«Je me sens tellement bien physiquement, mentalement, émotionnellement..., a dit Darling au site internet de la LNH. Je me sens comme je me sentais à ma première saison dans la ligue [2014-2015], avec les Blackhawks de Chicago.»

L’importance de faire mieux

L’homme masqué est persuadé que sa perte de poids lui permettra de racheter sa mauvaise saison 2017-2018, qui était sa première dans l’uniforme des «Canes». Ces derniers croyaient bien avoir trouvé leur gardien numéro un quand ils lui ont offert un contrat de quatre ans pour 16,6 millions $. Mais Darling a terminé sa campagne avec une fiche de 13-21-7, un taux d’efficacité de ,888 et une moyenne de buts accordés de 3,18.

«C’était une année difficile, a indiqué Darling. C’était triste et quand même déprimant.»

Un sentiment que partage l’entraîneur-chef des Hurricanes, Rob Brind’Amour.

«C’était difficile à regarder, a-t-il expliqué. Il s’est juste éteint, ce qui est la pire chose à faire dans cette situation. Il ne pouvait pas s’en sortir.»

Les changements d’habitudes du cerbère ont été remarqués par le personnel d’entraîneurs de la formation de Raleigh, lors du camp d’entraînement.

«Il est plus fluide et beaucoup plus souple dans ses mouvements, a observé l’entraîneur des gardiens de but Mike Bales. [...] Il se bat pour aller chercher les rondelles. Il est capable de réagir rapidement, il se déplace mieux et il utilise son gros gabarit pour couvrir mieux ses angles, ce qu’il n’était pas capable de faire l’an passé.»

S’inspirer de ses anciens coéquipiers

Darling, qui a passé trois saisons avec les Blackhawks avant d’aboutir en Caroline, s’est inspiré de ses anciens coéquipiers dans sa quête d’amélioration.

«J’ai toujours ri quand je jouais avec des gars comme [Jonathan] Toews, [Patrick] Kane et Duncan Keith, car ils avaient tout, a expliqué Darling. Avec tout l’argent qu’ils font, ils n’arrêtent pas de travailler fort, et ce à tous les jours. Ils n’ont pas changé ce qui les a amenés où ils sont. Maintenant, je comprends pourquoi.»