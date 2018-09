Sensibiliser des conducteurs de plus en plus âgés

Le nombre de conducteurs âgés est en augmentation et ça se voit partout à travers la province. Cette nouvelle réalité incite CAA-Québec à vouloir rejoindre ces conducteurs afin de les aider à s'adapter à de nouvelles conditions.

Avec les années, les usagers de la route perdent de plus en plus de capacités de conduite. Les ainés, particulièrement, sont les plus touchés.

«La plupart du temps, ils ont de la misère à se tourner. Des fois, le côté gauche est négligé, par exemple, ils vont se tasser sans avoir fait l'angle mort. Est-ce qu'ils le connaissent vraiment aussi?» s'interroge Guylaine Lemieux, formatrice à la fondation CAA-Québec.

Le nombre de conducteurs âgés de 75 ans et plus au Québec ne cesse d'augmenter. En 2012 : 271 535. L'année dernière, ils étaient 352 229, une augmentation de 30 %. L'augmentation est encore plus grande chez les 90 ans et plus. Elle a été de 84 % en l'espace de cinq ans.

Si l'évaluation médicale et le test visuel exigés par la SAAQ deviennent obligatoires à partir de 75 ans, CAA-Québec se fait un devoir de sensibiliser ces ainés aux enjeux liés à une éventuelle perte d'autonomie.

«On est là vraiment pour les sensibiliser et leur rappeler les consignes de sécurité. On n'est pas là pour leur enlever leur permis», soutient Marie-Anne Pasieka, une autre formatrice.

Environ 1 % se font retirer leur permis à la suite de l'examen médical. Par contre, plusieurs auront des conditions à respecter.

«Il faut planifier les déplacements de façon plus responsable, s'arrêter plus souvent, passer le volant à quelqu'un si on n'est pas en possession de nos moyens», énumère le cofondateur de la Fondation CAA-Québec, Yvon Lapointe.

«C'est le fun d'avoir de l'autonomie, mais je pense qu'on est capable de dire, rendu à notre âge, je ne vais plus à Montréal, je fais mes choses plus proche», explique une utilisatrice de la route.

«Quelqu'un qui est habitué de se déplacer tout seul et qui est obligé de demander après, c'est l'enfer», ajoute un chauffeur de taxi de Québec, qui voit de plus en plus d’aînés vivre ce scénario.

Le simulateur de conduite avec «capacités diminuées» utilisé lors des conférences est très populaire. C'est la raison, entre autres, pour laquelle la Fondation CAA-Québec l'utilisera dans différentes résidences pour personnes âgées lors de sa tournée de sensibilisation «La bonne conduite n'a pas d'âge» en octobre.