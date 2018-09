Sondage Léger: «C’est très serré», reconnaît Couillard

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | Philippe Couillard ne fait pas confiance aux sondages, mais reconnaît que la course est «très serrée» alors que Le Journal publie un coup de sonde qui place la Coalition avenir Québec en tête des intentions de vote.

«Vous l’avez vu, c’est très serré, les chevaux sont pas mal à la même place et le fil d’arrivée est vraiment proche», a lancé le chef libéral samedi lors d’un rassemblement militant dans la circonscription de Louis-Hébert à Québec.

Photo Journal de Québec, Charles Lecavalier

Un sondage Léger/Le Journal révèle ce matin que la Coalition avenir Québec (CAQ) obtient 32 % des intentions de vote, contre 30 % pour le PLQ. Le président de la firme, Jean-Marc Léger, estime que «si la tendance se maintient, le gouvernement serait caquiste probablement minoritaire».

M. Couillard est sceptique. «Vous me parlez des sondages, j’ai plus où moins de confiance là-dedans. C’est un élément parmi d’autres et on a eu tellement d’exemples ou ça n’a pas reflété le résultat final», a-t-il lancé aux journalistes en mêlée de presse.

Devant les militants, il a toutefois commis un lapsus. Le chef caquiste «qui est à la veille... qui dit qu’il veut devenir premier ministre, personne ne soutient ses politiques», a-t-il dit. M. Couillard a ensuite calmé la presse parlementaire. «Ne faites pas de surlecture de lapsus, j’ai simplement dit que lui pense qu’il est à la veille d’être premier ministre. Mais ça n’arrivera pas».

Le PLQ nationaliste

Dans le sondage Léger, le Parti libéral du Québec (PLQ) termine bon dernier dans le vote francophone. La CAQ récolte 37 % des appuis, suivi du PQ à 24 %, de Québec solidaire à 20 % et ensuite du PLQ à 17 %.

M. Couillard, qui promet que le PLQ va avoir de «belles surprises» en région se dit maintenant nationaliste. La CAQ martèle ce message depuis des mois, mais ne s’intéresse pas à la culture et ne défend pas les agriculteurs, selon lui. «Il n’est jamais trop tard pour en parler. Ce que je dis aux gens c’est n’écoutez pas les mots, regardez les actions», a-t-il lancé.

«Quand on dit qu’on est nationaliste et qu’on ne parle pas de la culture québécoise, vous ne trouvez pas qu’il y a un problème. Je trouve que ça ne marche pas ensemble», a ajouté M. Couillard.