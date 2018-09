Un autre règlement maudit

Les grands penseurs de la NFL se retrouvent encore avec un dossier épineux entre les mains. À vouloir surprotéger les quarts-arrières, ils semblent se mettre à dos non seulement les joueurs défensifs muselés, mais aussi bon nombre d’amateurs lassés des festivals hebdomadaires du mouchoir.

Le plus ironique, c’est que plusieurs entraîneurs auraient fait pression sur le comité de compétition de la NFL pour que ce règlement poussiéreux soit désormais appliqué à la lettre. Aujourd’hui, quelques applications plus zélées influencent trop directement l’issue de certains matchs, et il y a fort à parier que ces mêmes entraîneurs regrettent d’être montés aux barricades...

C’est évident qu’il faut protéger les quarts-arrière, qui sont de toute évidence le pain et le beurre de la NFL. Ce sont eux, avant toute autre position, qui allument les amateurs.

En trois semaines, il y a déjà eu 34 punitions pour rudesse envers le quart-arrière. À ce rythme effarant, on se dirige vers une augmentation de 72 % pour cette infraction.

Et que dire du fait que des joueurs défensifs peuvent même en venir à se blesser en se contorsionnant pour éviter d’appliquer leur poids, comme l’a fait l’ailier des Dolphins William Hayes ? Pas de pénalité, technique parfaite, mais saison foutue pour lui... On protège donc les quarts au détriment des autres ?

Pour le bien d’un sport entaché par le spectre des commotions cérébrales, les joueurs défensifs se sont conformés à des techniques de plaqué plus sécuritaires. Ils ont appris à jongler avec de nouveaux règlements favorisant la plupart du temps l’offensive.

Une refonte s’imposait pour changer les mentalités à l’égard d’un sérieux fléau. Mais cette fois, c’est le cas de le dire, on a affaire à un règlement qui a trop de poids.

5 points à surveiller

1. Les recrues ont la cote

Avec les premiers départs de la saison pour Baker Mayfield (Browns) et Josh Rosen (Cardinals), qui s’ajoutent aux titulaires Sam Darnold (Jets) et Josh Allen (Bills), il y aura donc quatre quarts-arrières recrues en action. Ce sera la quatrième fois dans l’ère du Super Bowl après les saisons de 2016, 2012 et 1971 que quatre quarts recrues amorcent des matchs durant les quatre premières semaines de la saison.

2. Les Dolphins en mission

La commande ne s’annonce pas de tout repos face aux Patriots, mais les Dolphins s’en vont à Foxborough avec la ferme intention de l’emporter pour présenter un dossier de 4-0, ce qui s’avérerait une première pour l’équipe depuis... 1995 ! Ryan Tannehill montre un reluisant dossier de 10-1 à ses 11 derniers départs et les Dolphins ont remporté quatre de leurs neuf derniers duels face aux Patriots.

3. Encore Brees

Un autre match pour Drew Brees, d’autres marques en vue... Cette fois face aux Giants, le vénérable quart-arrière des Saints tentera de devenir le troisième dans l’histoire à atteindre le plateau des 500 passes de touchés, après Brett Favre (508) et Peyton Manning (539). Brees en compte 496. Il est aussi à 316 verges de Favre au deuxième rang dans l’histoire pour les gains aériens.

4. Increvable Vinatieri

On a l’impression que les premières images d’Adam Vinatieri à ses vieux jours avec les Patriots sont en noir et blanc tellement le botteur aujourd’hui avec les Colts joue depuis longtemps. Et face aux Texans, son prochain botté de placement sera son 566e en carrière, ce qui le ferait passer au premier rang dans l’histoire devant Morten Anderson.

5. Les Ravens face à Antonio