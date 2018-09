Un chef et sa loyauté à sens unique

La loyauté est une règle non écrite qui soude un député à son caucus, à son chef et à son parti, et inversement.

Ils ont le sentiment d’agir dans l’intérêt public face aux dysfonctionnements du gouvernement et à l’entêtement d’un chef qui ne les écoute pas et qu’ils jugent déconnecté de la réalité de son caucus.

Force est de constater qu’au plus fort de la crise qui avait secoué le PLQ, à l’élection de 2012, après les grèves étudiantes et les allégations de collusion et de corruption, les ministres et députés libéraux n’avaient pas abandonné leur chef, Jean Charest.