Un roman aussi triste que poignant

Avec ce premier roman, l’écrivaine Chinelo Okparanta se penche sur un sujet chaud : le sort réservé aux femmes qui s’aiment dans un pays où l’homosexualité est fortement réprouvée.

Grâce aux livres, on peut facilement voyager aux quatre coins du monde pour moins de 50 $ (sacs de croustilles, cacahouètes ou gros pot de crème glacée inclus !). Au début du mois, avec Les cigognes sont immortelles d’Alain Mabanckou, on a ainsi pu visiter la République du Congo aux pires heures de la révolution socialiste, et sans même avoir à sortir valises ou carnet de vaccination, on pourra ce coup-ci mettre le cap sur un autre pays du continent africain qui, au tournant des années 1970, a lui aussi traversé un triste chapitre.

Née au Nigeria en 1981, Chinelo Okparanta a émigré aux États-Unis à l’âge de 10 ans. Et contrairement au vœu de ses parents, qui souhaitaient la voir devenir médecin, ingénieure ou scientifique, elle préférera aller enseigner dans une école secondaire... avant de poursuivre ses études à l’Iowa Writers’ Workshop, dont le célèbre programme d’écriture a entre autres permis à Raymond Carver, John Irving ou Bret Easton Ellis de percer. Un recueil de nouvelles plus tard (Le bonheur, comme l’eau, paru en 2015 aux Éditions Zoé), elle amorcera ensuite la rédaction de Sous les branches de l’udala, son tout premier roman.

« Au départ, ça devait être l’histoire d’une famille nombreuse qui, à la mort du patriarche, reviendrait dans son village natal, explique Chinelo Okparanta, qu’on a pu joindre non pas à Washington D. C., la ville où elle vit normalement, mais... en Tanzanie ! Ce n’est que bien après, en remarquant que le personnage d’Ijeoma [qui signifie en igbo “bon voyage”] semblait vouloir voler la vedette, que j’ai décidé d’orienter mon récit de manière totalement différente. »

Autres temps, autres mœurs

Le 7 janvier 2014, une loi criminalisant les relations entre personnes de même sexe sera en effet promulguée au Nigeria, avec des peines allant de l’incarcération prolongée à la mort par lapidation. « Dans ce pays, l’homosexualité n’a pourtant pas toujours été mal vue, précise Chinelo Okparanta. Par le passé, dans la culture igbo, les femmes pouvaient par exemple se marier entre elles. Elles le faisaient essentiellement pour des raisons économiques, mais parfois, elles le faisaient aussi par amour sans que ça ne choque personne. Tout a changé avec la venue des missionnaires chrétiens, qui se sont empressés de bannir ce genre d’arrangements. »

Même si elle n’a pas connu la guerre civile du Nigeria, qui a fait rage entre 1967 et 1970 dans l’État sécessionniste du Biafra, Chinelo Okparanta a tenu à la mettre en scène dès le début de son roman. « Mon propre grand-père maternel a été tué par un éclat de bombe à cette époque-là et pour moi, c’était une façon de parler de cette guerre tout en montrant comment elle allait affecter la vie d’Ijeoma », ajoute-t-elle.

Ayant grandi dans une ville du Biafra qui ne tardera pas à subir quantité de raids aériens, la jeune Ijeoma perdra ainsi son père adoré le 23 juin 1968, et en attendant que la situation se calme, sa mère n’hésitera pas à l’envoyer dans un endroit à ses yeux nettement plus sécuritaire : la demeure d’un professeur habitant à des kilomètres de là, prêt à prendre à son service une jeune domestique.

Une abomination

C’est donc chez ce professeur qu’Ijeoma fera la connaissance d’Amina, une gamine des rues de 13 ans avec laquelle elle partagera très vite bien plus que de simples confidences d’adolescentes. Et le jour de la fête de l’igname, en venant leur porter un seau rempli de linge sale sans se donner la peine de frapper à la porte, le professeur les surprendra au lit complètement nues.

Une abomination qui l’obligera à les séparer séance tenante et qui, au cours des années suivantes, condamnera Ijeoma à étudier la Bible (« tu seras guérie par la gloire et la puissance de Dieu ») et à faire semblant de s’intéresser aux hommes.