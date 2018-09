Un vent de changement

Après avoir vu ses équipes connaître des saisons difficiles dans la LNH et dans la Ligue américaine, le directeur général Marc Bergevin a brassé ses cartes au cours des derniers mois. Son premier geste d’éclat a été de congédier l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre pour le remplacer par Joël Bouchard.

« Ce sont des gars qu’on aime et qui vont jouer avec nous cette saison, a indiqué Joël Bouchard. Ils vont savoir à quoi s’attendre et ce qu’on veut faire. Le but, c’est de développer des joueurs de hockey.