Une érablière hyper branchée

L’Érablière le Chemin du Roy, à Saint-Augustin-de-Desmaures, est maintenant entièrement connectée, grâce aux produits pour maison intelligente offerts par Best Buy et configurés par les agents de la Geek Squad.

«Cette transformation nous permet de démontrer que toutes les habitations peuvent être à la fine pointe de la technologie, même celles situées en pleine forêt et d’un style rustique », explique Thierry Lopez de Best Buy.

Entre tradition et modernité

Tout peut être contrôlé à distance à l’aide d’une tablette électronique ou d’un Google Home : un système de sécurité avec caméras, une sonnette vidéo, un aspirateur robot, des détecteurs de fumée et monoxyde de carbone...

Dans cette installation datant des années 20, on ramasse encore l’eau d’érable de façon traditionnelle et on sert un menu authentique. Pourtant, ici et là, se cachent des éléments technologiques qui, si on n’y prêtait pas attention, passeraient inaperçus. En effet, l’éclairage et la musique peuvent être modifiés à distance. Tout a été rendu possible grâce à l'expertise des agents de la Geek Squad. Tout est parfaitement bien dissimulé. Rien ne vient entacher le caractère historique du lieu. Du beau travail!