Une justice américaine manipulée

Flake dit que la population américaine est profondément divisée sur le sujet et qu’il veut une courte enquête pour tenter d’apaiser ces divisions.

La véritable raison derrière ce report du vote est plus simplement que la nomination de Kavanaugh risque de ne pas passer au sénat. Une très grande partie de la population américaine croit le témoignage de Ford et non pas celui de Kavanaugh. Dans ce contexte, étant donné que les élections de mi-mandat arrivent le 6 novembre, il faut que les républicains montrent que Kavanaugh est innocent. L’enquête du FBI constitue un moyen de le faire.