Urban Outfitters lance le costume d’Halloween «influenceur» et c’est la meilleure idée au monde

Si le costume d’Halloween de Kylie Jenner enceinte (version sexy) a attiré notre attention l’an passé, en 2018, comme ce mot était sur toutes les lèvres, il est impossible de passer à côté des «influenceurs».

Pour l’occasion, Urban Outfitters leur a consacré une tenue afin de célébrer avec succès l’une des fêtes les plus prisées de l’année.

En d’autres mots, on ne se complique pas la vie pour notre party d’Halloween et on copie le look de Kim Kardashian lorsqu’elle a pris la pose avec des pièces de la collection de son mari Kanye West, Yeezy 6.

Pour recréer «l’influenceur superstar», comme le nomme Urban Outfitters, il faut se munir: d’une longue perruque blonde XXL (16 $ US), d’une brassière de sport gris pâle qui «matche» avec les leggings plus foncés (59 $ US pour les deux), d'une veste en fausse fourrure (69 $), d'«espadrilles de papa» FILA (70 $ US), d'une casquette noire (10 $ US) et de lunettes de soleil noires (14 $ US), histoire de passer inaperçu #NOT.

La cerise sur le sundae? Vous avez probablement le kit au complet dans votre garde-robe, alors il est possible que votre costume d’Halloween, cette année, vous revienne à zéro dollar. YAS!

En prime, si vous prenez sans cesse des selfies de votre ensemble et faites des stories Instagram pour documenter votre soirée, votre personnage sera ultra crédible.

Influenceur d’un jour (sans les milliers d’abonnés), c’est parti!

