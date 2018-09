Victoire à sens unique du Rouge et Or

Dans un autre match à sens unique, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé des Stingers de Concordia par la marque de 53-2 dans une rencontre disputée cet après-midi à Montréal dans le cadre de la 32e édition du Shrine Bowl.

Malgré un premier quart assez difficile en offensive, le Rouge et Or a dominé de bout en bout pour signer une 5e victoire en autant de rencontres pour conserver le premier rang du RSEQ. Quant aux Stingers, ils subissaient un troisième revers en cinq parties.

Le Rouge et Or accueillera les Carabins de l’Université de Montréal (4-1) dimanche prochain dans un match qui déterminera le champion de la saison régulière.

Troisième quart

En avance 19-2 à la demie, le Rouge et Or a explosé pour 30 points au 3e quart. Dès la première série, Laval a traversé le terrain à partir de sa ligne de 10. La séquence s’est terminée par un touché de Hugo Richard sur une course de 8 verges.

Une interception d’Émile Chênevert a conduit au touché de Vincent Breton-Robert sur une passe de 4 verges. Sur la série suivante, Chênevert a réussi un deuxième larcin qu’il a ramené jusque dans la zone des buts pour un retour de 37 verges.

Avec Samuel Chénard aux commandes de l’offensive, Philippe Lessard-Vézina a atteint la zone payante sur une course de 12 verges.

Première demie

Après une performance quasi parfaite de l’offensive lors du dernier match face aux Redmen de McGill, le Rouge et Or a connu des problèmes au 1er quart. Quelques passes échappées et des passes imprécises à quelques occasions quand le receveur était fin seul ont marqué le début de match des visiteurs.

Après un touché de sûreté, le Rouge et Or a réussi un touché dans les dernières secondes du premier quart. Blessé à un genou lors du premier match entre les deux équipes, le centre arrière Félix Garand-Gauthier a souligné son retour au jeu en marquant son premier touché en carrière sur une passe de quatre verges.

David Côté a ajouté un placement de 27 verges. Sur une faufillade du quart-arrière, Hugo Richard a réussi l’autre touché du Rouge et Or. La défensive a été hermétique à l’exception de quelques courses à la fin de la demie.

Privés de deux de leurs meilleurs receveurs en Vince Alessandrini et Yanic Lessard, les Stingers ont misé principalement sur leur attaque au sol et n’ont réussi que quatre premiers essais au cours des 30 premières minutes de jeu et des gains de 80 verges.