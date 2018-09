«Vos espoirs seront déçus», prévient Lisée

Sans concéder la victoire, Jean-François Lisée prévient les électeurs québécois qu’un gouvernement de la CAQ serait «pire que la réalité actuelle».

Le chef péquiste a commenté samedi le sondage Léger/Le Journal qui place son parti en troisième position, à 19 %.

Jean-François Lisée a mis en garde les électeurs qui souhaiteraient voter pour la formation de François Legault. Le programme de la CAQ est «néfaste» pour les familles, tandis que sa promesse en immigration est «inapplicable», juge-t-il.

«Il semble qu’il y a des raisons qui motivent certains électeurs à voter pour la CAQ et on leur dit: ça ne marchera pas, a-t-il commenté, à deux jours du vote. Vos espoirs seront déçus. Si vous faites ça, vos espoirs seront amèrement déçus, parce que vous allez vous retrouver avec quelque chose de pire que la réalité actuelle.»

Malgré les mauvais résultats des sondages pour son parti, Jean-François Lisée assure qu’une victoire péquiste est encore possible. Sur le terrain, les bénévoles et les candidats reçoivent des signaux «très positifs», assure le chef péquiste. «Ils trouvent qu’il y a un décalage entre ce qu’ils voient dans le journal et ce qu’ils voient sur le terrain», ajoute-t-il.

«Nous, on a décidé qu’on a fini de compter les sondages, on va se mettre à compter les votes», dit M. Lisée.

Maternelle 4 ans VS CPE

Samedi matin, le PQ a profité d’un de ses derniers points de presse avant le jour de l’élection pour jeter les projecteurs sur le coût des maternelles 4 ans pour les parents, une promesse phare de la CAQ.

Puisque les enfants devront utiliser un service de garde en dehors des heures couvertes par la maternelle, ainsi que l’été, l’équipe de Jean-François Lisée calcule que les parents devront payer 3469 $ annuellement. Le coût d’un premier enfant en CPE, sous la proposition du PQ, est de 2093 $.

«En fait, le programme de la CAQ est le plus coûteux pour les familles, pour la maternelle 4 ans. Le programme du Parti québécois est le moins coûteux», affirme M. Lisée.