Zachary Emond se prend pour Martin Jones face à l’Océanic

RIMOUSKI | Les Huskies de Rouyn-Noranda comptent sans contredit sur le meilleur duo de gardiens de but dans la LHJMQ. Après Samuel Harvey la veille, l’Océanic a eu maille à partir avec un autre cerbère au sommet son art, samedi après-midi, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

De retour au Québec à la suite de sa participation au camp régulier des Sharks de San Jose, Zachary Emond a épaté tout l’amphithéâtre en bloquant 36 lancers pour mener son équipe à une deuxième victoire en moins de 24 heures dans le Bas-Saint-Laurent, cette fois par la marque de 5-2.

Vif comme un chat, le gardien de Saint-Cyprien, non loin de Rimouski, se prenait pour Martin Jones devant son filet. Son arrêt de la mitaine contre Jimmy Huntington en deuxième période valait à lui-seul le coût du billet d’entrée.

«J’ai donné une chance de gagner à mes coéquipiers. C’est ce qui est important», a indiqué le héros local, appuyé par les membres de sa famille. «J’ai vécu une expérience incroyable à San Jose. Je ne devais pas me rendre aussi loin, mais j’ai profité de chaque moment. Je n’étais pas à 100 % (contre Rimouski), mais j’ai travaillé fort pour connaître un bon match».

L’Océanic méritait une leçon

Le point tournant de la rencontre revient toutefois à l’Océanic. En retard par 3-2 en fin de deuxième période, la troupe de Serge Beausoleil a écopé d’une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Cette bourde mena au but décisif de William Cyr.

«Les gars savent quoi faire sur un changement. On s’est tiré dans le pied. On croyait que ce serait facile hier (vendredi) et ce n’était pas suffisant aujourd’hui (samedi) contre une équipe plus acharnée. Les petits gars se pensaient bons avant la fin de semaine. On a beaucoup à faire du côté de la maturité. On méritait une leçon», estime le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic.

Vincent Marleau, Peter Abbandonato, Justin Bergeron et Patrick Hrehorcak ont produit les autres filets des Huskies. La réplique de l’Océanic appartient à Jimmy Huntington et Anthony Gagnon.

Sans but dans un troisième match consécutif, Alexis Lafrenière demeure à sept du plateau des 50 inscrits avant son 17e anniversaire. Il ne lui reste plus que cinq parties pour réussir l’exploit.