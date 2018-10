10 palettes d’ombres à paupières à moins de 40$ idéales pour s'amuser cet automne

Selon les croyances populaires, les couleurs de l’automne en maquillage sont des couleurs neutres. Cette année, on s’enlève ça du coco et on ose les couleurs punchées pour créer des maquillages «flyés»!

Que ce soit dans le rose, l'orangé, le rouge ou même le bleu, les tendances maquillage des yeux cette saison sont loin d'être plates.

Judicieusement mélangées à des couleurs plus neutres, elles feront tourner les têtes!

Les looks beauté colorés ont trôné dans plusieurs défilés automne 2018, dont ceux d'Anna Sui, Christian Dior, Prada et Louis Vuitton.

Il a fallu peu de temps pour que les influenceurs d’Instagram adoptent cette tendance assez flamboyante merci!

Voici donc 10 palettes de maquillage pas chères à se procurer pour créer des looks de feu:

1. Palette Obsessions d'Huda Beauty, 35$ chez Sephora

2. Palette Not a Basic Peach de wet n wild, 7$ chez Walmart

3. Palette All About Magical Forest d’Essence, 6$ chez Pharmaprix

4. Palette Ultimate de NYX, 22$ chez Nyx.ca

5. Palette Florals de Make Up For Ever, en rabais à 29$ chez Sephora

6. Palette Element Of Surprise, 16$ US chez Color Pop

7. Palette Art in The Streets de wet n wild, 12$ chez Walmart

8. Palette Magnif’eyes de Rimmel, 15$ chez Jean Coutu

9. Palette Galactic Eyes de Hard Candy, 9$ chez Walmart

10. Palette Soda Pop de Maybelline, 18$ chez Maybelline.ca

