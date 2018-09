6 destinations parfaites pour s'évader durant le mois d'octobre

Si l’automne vous donne envie de faire votre valise, on a une bonne nouvelle pour vous: partir en voyage au mois d'octobre a plein d’avantages.

Un, les prix des hôtels sont souvent réduits. Deux, les touristes sont moins omniprésents que durant la haute saison. Et trois, la température se fait particulièrement douce dans un grand nombre de destinations, que ce soit près d’ici ou à l’autre bout du monde.

Voici six endroits où il fait bon voyager en octobre:

1. Boston, Massachusetts

Couleurs d’automne, histoire et bord de mer: c’est un joli «trois en un» qui vous attend à Boston ce mois-ci, au coeur de la Nouvelle-Angleterre. En plus, vous pourrez vous régaler de fruits de mer et faire un crochet par Salem, célèbre pour ses (perturbants) «procès aux sorcières» du 17e siècle. Située à 25 km de Boston, cette petite ville qu'on dit pleine de fantômes est aussi idéale pour s'offrir un avant-goût de l'Halloween.

2. Barbade, Caraïbes

Vous avez besoin d’une «réserve» de chaleur avant d’affronter l’hiver? C’est la saison des ouragans dans les Caraïbes, mais certaines îles sont en dehors de la trajectoire habituelle des cyclones, ce qui en fait des valeurs (presque) sûres. C’est le cas de la Barbade, qui a connu son dernier ouragan violent en 1955. Au programme: mercure autour de 30°C, jolies plages, poisson grillé, hôtels de luxe ou petits B&B.

3. Sardaigne, Italie

Parce qu’il y a moins de touristes et qu’il fait encore beau, l’automne est idéal pour voyager en Méditerranée. Mettez le cap sur la Sardaigne, une île italienne, et vous découvrirez des eaux dignes des plus beaux lagons des Caraïbes, des sentiers de randonnée rocailleux et une gastronomie de rêve. En octobre, vous aurez les plages et les villages médiévaux pour vous tout seul (ou presque) et une température moyenne dans les 20°C.

4. Marrakech, Maroc

Avec sa médina (vieille ville), ses souks, ses terrasses où déguster du thé à la menthe, sa fameuse place Jemaa el-Fna et ses riads (hôtels traditionnels) si photogéniques, Marrakech est une ville parfaite pour ceux qui ont envie de découvertes. En octobre, il fait 28°C le jour et vous devriez trouver de bons prix pour les hôtels. Le Maroc en général est d’ailleurs une destination abordable.

5. San Francisco, Californie

C’est en automne qu’il faut aller découvrir la belle San Francisco: c’est en général moins brumeux, plus ensoleillé et plus chaud qu’en plein été. La température (de jour) est de 21°C en moyenne durant le mois octobre. Parfait pour traverser le fameux Golden Gate, grimper les collines de la ville en street car, flâner dans les cafés beatnik de North Beach et saluer les lions de mer au Pier 39. Sans compter tout le reste (musées, restos, bars, quartiers, alouette).

6. Népal

Avis aux backpackers, aux aventuriers et randonneurs: octobre et novembre sont LES mois à privilégier pour visiter le Népal. Pourquoi? Parce que la mousson est terminée et que la visibilité est idéale dans les hauteurs mythiques du pays. Découvrez Katmandou et sa vallée, partez marcher dans l’Himalaya (pas besoin de faire l’Everest, il y des sentiers plus faciles!), explorez les temples bouddhistes, régalez-vous de momos (dumplings) et faites un détour par le sud pour découvrir... la jungle.

