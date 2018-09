60 ans de bonheur et du jazz explosif !

Pendant la campagne électorale, il fut souvent question des entreprises passées à des mains étrangères, mais peu de celles qui résistent aux assauts du marché. Hier soir, la petite compagnie familiale Twigg célébrait des soixante ans. Pour tous les parents, professeurs et écoles de musique, cette institution est synonyme de trompettes, de saxophones, bref d’instruments à vent associés à une solide expertise. Dans le cadre de cette soirée corporative, animée par le trop bavard Christophe Hall, nous avons eu la chance d’entendre une partie de l’Orchestre national de jazz de Montréal sous la direction du trompettiste Joe Sullivan, avec un invité de marque : le trompettiste américain Wayne Bergeron.



Simplicité et gentillesse

De, The Incredibles à la trame sonore de Scooby Doo, sans oubliera la grande soirée des Oscars, le Gordon Goowdin et son travail pour les studios de cinéma, il est resté un homme simple et accueillant. Comme le fit à une époque son mentor, le trompettiste et chef d’orchestre montréalais Maynard Ferguson, Wayne Bergeron, encourage, et donne un coup de pouce aux débutants et instrumentistes confirmés. Soutenue par la solide formation du trompettiste et bugliste Joe Sullivan, la soirée combla nos espérances. Ouvrant avec le classique Friend Like Me

tiré de La petite sirène, et poursuivant avec le roboratif High Clouds,

l’indice d’octane jazz fut très relevé. Nous surprenant aussi avec First Impressions

qui évoquait les belles années du grand Duke Ellington, le morceau de résistance fut sans contredit Maynard and Waynard

avec comme partenaire le trompettiste de haute voltige montréalais Jocelyn Couture. Dans la stratosphère, ces deux trompettistes ont fait preuve de musicalité avec un sens inné du tour de force.

Une soirée réussie et un soixantième plus que joyeux !