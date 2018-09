9 trucs pour être surclassé à l'hôtel

Qui ne rêve pas d'être surclassé à l'hôtel? S'il n'y a aucune garantie d'y parvenir, il existe quand même certains trucs qui vous donneront peut-être la chance d'en avoir plus pour votre argent.

Voici une liste de conseils tirée du site TravelZoo.com.

Avant de réserver...

- Réserver un nouvel hôtel. Comme tous les hôtels essayent de construire une base de clients loyaux, les nouveaux établissements ont parfois tendance à surclasser leurs premiers clients dans l'espoir que ces derniers soient tentés de revenir ou encore qu'ils partagent leur expérience avec leurs proches.

- Être loyal. Essayez autant que possible d'être fidèle à un établissement ou, du moins, à une chaîne. Devenez membre de son programme de fidélité et n'oubliez surtout pas de mentionner votre numéro lors de la réservation. Une fois sur place, n'hésitez pas à faire valoir votre statut de membre. Si l'hôtel n'a aucun programme de fidélité, soulignez lors de la réservation qu'il s'agit de votre deuxième ou troisième visite, et ce, même si l'établissement conserve les données des séjours antérieurs.

- Réserver de la bonne façon. Certains intermédiaires promettent un surclassement ou un bénéfice particulier (déjeuner gratuit, verre de bienvenue, etc.) si la réservation est effectuée par eux. Dans le cas contraire, mieux vaut réserver directement auprès de l'établissement. Ce dernier sera plus enclin à vous offrir un surclassement s'il n'a pas besoin de verser un pourcentage à un intermédiaire.

- Parlez-en. Si vous avez une bonne présence sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, avant même votre arrivée, à partager votre excitation face à votre séjour à venir en identifiant l'hôtel dans votre publication. On ne sait jamais!

Une fois rendu à l'hôtel...

- Être poli. Inutile de dire qu'un client arrogant ou qui croit que tout lui est dû peut dire adieu à ses chances d'être surclassé une fois rendu à l'hôtel. La politesse ne paye pas toujours, mais elle est à la base de toute tentative de surclassement.

- S'enregistrer au bon moment. Certaines heures seraient-elles plus favorables à un surclassement que d'autres? Considérant que la réception de l'hôtel connaît souvent un grand achalandage d'enregistrement entre 16h45 et 18h, mieux vaut arriver juste avant... mais pas trop tôt. Si vous arrivez trop tôt, la quantité de chambres déjà prêtes risque d'être limitée, donc vous aurez peu de chance d'être surclassé. Si vous arrivez tard en soirée, la majorité des chambres seront déjà octroyées.

- Une occasion à célébrer? Un anniversaire de naissance, une lune de miel, un anniversaire de mariage... N'hésitez pas à mentionner la raison spéciale de votre visite lors de la réservation.

- Opter pour la discrétion. Lors de votre arrivée à l'hôtel, soyez discret si vous demandez un surclassement. Le personnel n'a certainement pas le goût d'acquiescer à votre demande et que tous les autres clients qui attendent derrière vous demandent la même chose par la suite.

- Demander à voir d'autres chambres. Si vous entrez dans votre chambre et que vous n'êtes pas satisfait, retournez tout de suite à la réception pour leur faire part (poliment, bien entendu) de votre déception et demandez à voir d'autres chambres disponibles. Le personnel pourra peut-être vous accommoder dans le but de vous satisfaire.