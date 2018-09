C’est ça qui est ça

Dans son nouveau spectacle, Ça, André Sauvé cherche à saisir l’insaisissable. « Cette chose qu’on n’arrive pas à nommer, qui est en dedans de nous et qui fait que notre vie prend un parcours plutôt qu’un autre. Qu’est-ce qui fait que ç’a déjà été “ça” et que ce n’est plus “ça” ? » demande-t-il. L’humoriste de 52 ans, qui partage maintenant sa vie entre le Québec et les Hautes-Alpes françaises, s’est encore une fois inspiré de l’être humain pour ce troisième solo.

André Sauvé aime se questionner. En entrevue avec Le Journal, lorsqu’il parle de son nouveau spectacle, l’humoriste lance plein de questions en l’air. « En écrivant le spectacle, je me suis demandé pourquoi il n’y a rien d’autre dans l’univers, alors qu’ici, il y a “ça”. Pourquoi n’y a-t-il pas juste rien ? Non pas que je ne suis pas content d’être là. (rires) Mais c’était-tu nécessaire ? [...] J’ai un autre numéro où je parle du chemin pour arriver à ce qu’on est. Pourquoi la vie prend-elle un parcours plutôt qu’un autre ? »

Dans Ça, André Sauvé pose donc plein de questions, sans apporter de réponses. « J’espère ne pas avoir de réponses, en fait ! Je préfère que les gens partent avec leur questionnement et qu’ils trouvent eux-mêmes leurs réponses. Je préfère de loin la réflexion que les solutions. »

Ce nouveau spectacle, tout comme celui qu’il a livré avec l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) dans la dernière année, a été entièrement écrit à la montagne, dans les Hautes-Alpes. « J’étais dans la nature et ça m’a beaucoup inspiré », dit-il.

Plus intime

Photo Jocelyn Michel, leconsulat.ca À distance, l’humoriste a aussi tenu plusieurs réunions virtuelles avec son nouveau metteur en scène, Hugo Bélanger. C’est Pierre Bernard, son collaborateur de longue date et actuel directeur artistique de Ça, qui lui a conseillé de travailler avec Bélanger.

« Ç’a cliqué tout de suite. Il fait du théâtre plus physique avec Tout à Trac, dit André. C’était le fun de travailler cette zone-là avec lui. Je l’ai déjà en moi, mais on l’a explorée encore plus. »

Avec les succès qu’ont connus ses deux spectacles solos et sa proposition avec l’OSM, André Sauvé a-t-il ressenti une certaine pression en amorçant l’écriture de Ça ?

« La pression était face à moi, dit-il. Mais au début, je me suis demandé si je me répétais, si je faisais un copier-coller. Je reste dans la thématique de l’être humain. Je n’irai pas parler des élections ou des trous dans les rues de Montréal sur scène ! Ce n’est pas mon affaire. Mais je me rends compte que je vais plus loin, que c’est plus intime. C’est comme un oignon, on enlève des pelures. À mon avis, il y a une progression par rapport aux autres spectacles. »

► André Sauvé présentera son nouveau spectacle solo, Ça, du 3 au 6 octobre, à la Salle Albert-Rousseau de Québec, et du 9 au 13 octobre, au Monument-National de Montréal. Pour toutes les dates : andresauve.com.