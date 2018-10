Comme promis, l’UPAC n’a pas fait de vagues

Vérifications faites, au cours des 39 derniers jours, l’UPAC a arrêté trois personnes, mais il s’agissait d’individus inconnus du grand public et reliés au monde municipal plutôt qu’à la politique provinciale.

D’abord, le 24 août, l’organisation de Robert Lafrenière a arrêté Richard Sauvé, un ex-employé des travaux publics de la Ville de Châteauguay, en Montérégie, ainsi que Thierry de Lalonde, le vice-président de Distributions Nord-Ouest, une firme qui fournissait du matériel électrique à la Ville. Des accusations de fraude et d’abus de confiance ont notamment été déposées.

Puis la semaine dernière, l’UPAC a annoncé qu’elle avait mis le grappin sur Marc Girard, un ancien dirigeant du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville. Selon la police, Girard aurait commis des abus de confiance, de la fraude et utilisé de faux documents dans le cadre de « méfaits concernant des données ».

Selon nos informations, le projet Mâchurer, sur des allégations de financement illégal au sein du Parti libéral du Québec (PLQ), est toujours actif. L’ex-premier ministre Jean Charest, de même que son ex-argentier Marc Bibeau et l’ancienne directrice du financement du PLQ Violette Trépanier sont au nombre de ceux qui ont fait l’objet de surveillance dans le cadre de cette enquête.

Quant à l’enquête pour vol et abus de confiance qui visait notamment le député libéral Guy Ouellette, elle a vraisemblablement abouti dans un cul-de-sac vendredi. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a confirmé au député que les mandats de perquisition exécutés à sa résidence et dans son véhicule en octobre 2017 étaient invalides.