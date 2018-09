Conjurer le mauvais sort

Kandle ne l’a pas eu facile, ces dernières années. Prise dans une situation contractuelle contraignante, la chanteuse montréalaise n’a pu sortir de nouvelles chansons jusqu’à cet automne. La voici qui nous arrive enfin avec son deuxième album, Holy Smoke, qui comprend notamment la participation de Peter Dreimanis (July Talk) et Devon­­­ Portielje (Half Moon Run).

Il y a quelques jours, Kandle Osbourne­­­, de son vrai nom, a pris l’avion pour l’Europe puisque la jeune femme de 27 ans voulait aller se changer les idées « très loin ». C’est au bout du fil, tout près de Londres, que l’artiste a répondu à nos questions.

La carrière de la chanteuse rock semblait promise à un brillant avenir. Et puis, elle a disparu du radar. Qu’est-il arrivé ?

« Je n’ai pas vraiment le droit d’en parler, dit-elle. Mais j’ai fait confiance aux mauvaises personnes. À cause d’un contrat, je n’avais pas le droit de sortir d’autre musique. J’ai quand même continué d’écrire. Je dois avoir près de 300 chansons prêtes à sortir ! »

Une malchance après l’autre

Le mois dernier, Kandle devait se produire au Festival de musique émergente (FME) de Rouyn-Noranda. Encore une fois, la malchance l’a frappée puisqu’elle a dû annuler sa participation à la dernière minute. Une heure avant de monter sur scène, la chanteuse a été prise d’une violente et soudaine gastro, elle s’est retrouvée à l’urgence. « J’ai été sur le carreau durant trois jours. Heureusement, je vais mieux aujourd’hui. »

Pour terminer la chanson Broken Boys sur son nouvel album, Kandle a demandé l’aide du chanteur de Half Moon Run, Devon­­­ Portielje. « J’étais bloquée avec les paroles et il a pris mon carnet de notes. Je n’avais plus d’argent pour enregistrer la chanson et je l’ai supplié de la réaliser gratuitement. Il a accepté ! »

► Kandle fera un spectacle-lancement de Holy Smoke le 30 octobre au Turbo Haus, à Montréal. Pour les dates : kandle-music.com.