Cyclisme sur route: Michael Woods et le Canada en bronze

Aidé de ses coéquipiers Antoine Duchesne et Hugo Houle, le Canadien Michael Woods est monté sur la troisième marche du podium de la course sur route aux Championnats du monde disputés à Innsbruck, en Autriche, dimanche.

Ce résultat fait du cycliste d’Ottawa le deuxième Canadien de l’histoire à décrocher une médaille à cette épreuve. Le seul autre athlète à avoir accompli cet exploit est Steve Bauer, décoré de bronze à Barcelone en 1984.

L’Espagnol Alejandro Valderde a remporté la course de 258 km en un temps de 6 h 46 min 41 s Le Français Romain Bardet a été le deuxième à franchir l’arrivée, stoppant le chrono au même temps que le vainqueur et Woods.

Le plan de l’équipe canadienne était construit autour de Woods. L’objectif d’Hugo Houle et Antoine Duchesne était de l’aider à se positionner le mieux possible en vue de la fin de course. Le quatrième représentant de l’unifolié Robert Britton avait quant à lui comme mission de faire partie de l’échappée, ce qu’il a réussi à accomplir.

«Chapeau à Mike! Il a fait une très grosse journée. C’était impressionnant. C’était un parcours vraiment exigeant. On faisait huit tours d’une montée d’environ 20 minutes. Le plan pour Antoine et moi était de suivre Mike le plus longtemps possible pour le placer. Nous l’avons laissé quand il restait environ 80 km. Nous avions fait notre travail et nous n’étions pas capables d’aller plus loin», a raconté Hugo Houle.

L’athlète de Sainte-Perpétue a été impressionné par la ténacité de son coéquipier en fin d’épreuve.

«C’était des championnats très, très difficiles. Le parcours était intense. Peu de coureurs ont terminé la course. Mike a vraiment fait la différence dans la dernière montée contre de gros joueurs comme Romain Bardet et Tom Dumoulin. C’est impressionnant. On ne pouvait pas demander meilleur scénario», a-t-il dit.

Le Canada termine les Championnats du monde de cyclisme sur route avec un bilan impressionnant, se plaçant au quatrième rang des nations toutes épreuves et toutes catégories confondues.