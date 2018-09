De plus en plus d’aînés naviguent sur le web

Le temps où grand-père et grand-mère ne comprenaient rien aux ordinateurs est révolu. En 2018, 80 % des aînés québécois sont connectés à internet à leur domicile et 60 % y vont tous les jours.

Le rapport NETendances 2018 publié vendredi par le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations (CEFRIO) indique une tendance lourde auprès des personnes de l’âge d’or, puisque le taux de foyer d’aînés branchés à internet a bondi de 20 % en quatre ans.

Les aînés possédant un diplôme universitaire sont les plus susceptibles d’être branchés sur le web, alors que 91 % d’entre eux disposent d’une connexion internet à la maison. Les ainés ayant un revenu familial de 40 000 $ et plus sont aussi plus présents sur le web, alors que 93 % d’être eux sont branchés. A contrario, ils ne sont que 46 % à avoir accès à internet de chez eux si leurs revenus sont inférieurs à 20 000 $.

Aussi, les hommes sont plus connectés que les femmes (83 % contre 78 %). Cet écart est plus flagrant lorsqu’il s’agit de l’utilisation quotidienne des ressources numériques: 66 % des hommes vont sur internet chaque jour contre 55 % des femmes.

«Il est clair qu’internet a fait son chemin et trouvé sa place dans les domiciles des aînés au Québec et, si la tendance se maintient, on risque bien de voir cette hausse se poursuivre au fil des années à venir», a indiqué Claire Bourget, directrice principale, recherche marketing, au CEFRIO.

L’enquête n’indique pas, par contre, si cette hausse provient d’une plus grande adoption des ainés d’internet ou d’une augmentation du nombre de décès de personnes non connectées.

Confiance

Les aînés voient d’un bon œil les innovations technologiques. 70 % d’entre eux pensent qu’elles pourront leur faciliter la vie quant à l’accès aux services de santé. 40 % se disent même enthousiastes vis-à-vis des futures technologies et des objets intelligents qui pourraient les aider à rester autonomes plus longtemps.

«Bien que le taux d’enthousiasme soit plus bas que chez les autres générations, il permet tout de même de déceler une ouverture de la part des 65 ans et plus au Québec à utiliser autrement la technologie au quotidien dans leur foyer», a ajouté Claire Bourget.

L’enquête a été menée auprès de 749 Québécois âgés de 65 ans et plus interrogés par téléphone. La marge d’erreur est de +/- 3,6 %, 19 fois sur 20.