Deuxième consécration en NASCAR Pinty’s

Louis-Philippe Dumoulin a été couronné samedi soir champion de la Série NASCAR Pinty’s pour la deuxième fois de sa carrière.

Le pilote de Trois-Rivières s’est classé au dixième rang lors de l’épreuve ultime du calendrier disputée sous les projecteurs au circuit de Jukasa, près de Hamilton, en Ontario.

Cette position lui fut donc suffisante pour devancer l’autre prétendant au titre, Alexandre Tagliani, qui a dû se contenter de la 13e place non sans avoir écopé de deux pénalités pendant l’épreuve. Il avait pourtant obtenu le sixième rang en qualifications.

La course a été remportée par l’Ontarien D.J. Kennington (sa première en cinq ans) alors que les Québécois Donald Theetge et Kevin Lacroix, deuxième et troisième respectivement, l’ont accompagné sur le podium.

Équipe toute québécoise

« J’avais une voiture pour me battre avec les meneurs pendant toute la soirée, mais à partir du moment où nous avons constaté que Tagliani n’était plus une menace, nous avons joué de prudence. »

Dumoulin n’a pas manqué de souligner le travail de tous les membres de son organisation.

« C’est une victoire d’équipe, a-t-il reconnu. Une équipe toute québécoise. Sans elle, je ne serais pas ici à célébrer. J’en suis très fier. Je dois aussi remercier mon commanditaire WeatherTech, qui m’a fait confiance et qui a accepté de m’appuyer pour trois autres années. »

En fond de grille

La journée avait pourtant mal commencé pour le champion quand les commissaires de la série l’ont pénalisé pour une pression des pneus inappropriée, ce qui l’a forcé à s’élancer en fond de grille.

Dumoulin a su remonter le peloton de brillante façon, doublant au passage Tagliani et parvenant même à prendre les commandes de l’épreuve au 138e des 200 tours.

« Par la suite, ça ne valait pas la peine de tout risquer en sachant que le titre était à ma portée », a raconté Dumoulin, qui avait été couronné en 2014. Il succède à Alex Labbé, lauréat l’an dernier, tout en devenant le deuxième québécois de l’histoire de la série à remporter deux championnats après Andrew Ranger (2007 et 2009).

Cette récompense lui vaudra d’ailleurs de participer au banquet annuel des champions du NASCAR qui aura lieu le 7 décembre à Charlotte, en Caroline du Nord.

Chez les autres Québécois, Andrew Ranger, Marc-Antoine Camirand et Jean-François Dumoulin se sont classés aux 6e, 7e et 11e rangs respectivement à Jukasa.

Au classement final, Dumoulin a récolté 523 points, soit sept de plus que Tagliani. Kennington (511), Cole Powell (508), Lacroix (490), Camirand (488), Theetge (483) et Ranger (474) ont suivi dans l’ordre.