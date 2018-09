Émily Bégin fait son propre parcours

Émily Bégin n’avait qu’une envie­­­ la première fois qu’elle a vu la structure finale de Bootcamp – Le parcours extrême : tenter sa chance.

Pour une question d’assurances, les producteurs de l’émission n’ont jamais laissé leur animatrice assouvir son désir. Ils ont toutefois été plus permissifs envers son chum, Guillaume Lemay-Thivierge, qui a réalisé le circuit avec aisance. « On aurait fait une bonne équipe », souffle-t-elle.

Entré en ondes le 20 septembre à V, Bootcamp – Le parcours extrême réunit 12 équipes qui s’affrontent­­­ chaque semaine autour d’une série d’épreuves organisées dans différents lieux emblématiques de Montréal. Émily Bégin pilote l’émission avec celui qu’elle décrit comme son « coup de cœur professionnel », l’ancien joueur de football Étienne Boulay. « C’est un sportif. Il aime voir les athlètes performer. Moi aussi. Je trouve ça beau. Je trouve ça motivant. Chaque fois qu’on finissait une journée de tournage, j’avais envie d’aller m’entraîner le lendemain matin ! Voir des gens dépasser leurs limites, ça donne le goût de faire pareil. »

Bing bang

Émily Bégin a touché à plusieurs facettes du milieu artistique depuis sa sortie de Star Académie en 2003. Elle a lancé trois albums solos, assuré la mise en scène du premier spectacle de Yoan Garneau, signé les chorégraphies de Revue et corrigée, figuré au générique de quelques séries télé et joué dans plusieurs pièces de théâtre et comédies musicales.

Avec Bootcamp, elle explore le métier d’animatrice, plus d’une décennie après y avoir goûté avec Demandes spéciales à TVA. « J’ai tellement d’admiration pour ceux qui animent. Au cours des dernières années, j’ai fait beaucoup de théâtre, où t’apprends ton texte, tu répètes, etc. En télé, c’est bing bang ! T’as pas l’temps de niaiser ! En tournage, des fois, j’étais comme : “Gang, on n’oublie pas que c’est mon premier gros projet d’animation ?” »

Chaleur extrême

Un autre élément a compliqué la tâche d’Émily Bégin et Étienne Boulay lors des enregistrements de Bootcamp cet été : la canicule. La pluie n’a forcé le report d’aucun tournage, mais l’extrême chaleur a testé les limites non seulement des participants, mais celles des animateurs. « Un jour, j’ai fait une chute de pression, relate la nouvelle maman. À force d’être au gros soleil à côté du pont Jacques-Cartier, j’ai été malade. C’était intense. »

Malgré tout, Émily Bégin croit qu’elle était la personne toute désignée pour tenir les rênes d’une telle émission. « Le sport, c’est mon mode de vie depuis toujours. J’ai fait 10 ans de gymnastique artistique. Je m’entraînais de 30 à 35 heures par semaine. Durant mes études au cégep, je travaillais comme entraîneuse privée chez Énergie Cardio. »

Au théâtre

En plus des tournages de Bootcamp, Émily Bégin a foulé les planches de plusieurs théâtres du Québec au cours des derniers mois avec Fais-toi une belle vie, une pièce écrite par François Chénier et mise en scène par Yves Desgagnés, dans laquelle elle incarne une femme qui achète un chalet pour tenter d’aider son conjoint (Guillaume Lemay-Thivierge) à combattre une dépression.

L’expérience a enchanté la comédienne en herbe. « On est fiers de jouer ce texte. C’est très moderne. Ce n’est pas juste drôle : il y a matière à réflexion aussi. On touche des sujets à caractère social. On parle du burn-out, du souci de performance, etc. On s’en demande trop aujourd’hui. On veut voyager, exceller au travail... On est à un poil de sauter. »

